Ситуація на Донбасі: Україна та проросійські бойовики зазнали втрат

Ситуація на Донбасі в районі проведення Операції Об’єднаних сил 14 серпня була напруженою, проте контрольованою. Проросійські бойовики 46 разів обстріляли українських військових, у тому числі 10 разів із забороненого мінськими угодами озброєння.

Про це повідомляє прес-центр ООС.

Внаслідок бойових дій 1 український військовий загинув, ще 3 зазнали поранень. Водночас, як повідомляє українська розвідка, проросійські бойовики теж зазнали втрат: 3 загиблих та 7 поранених.

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У штабі ООС уточнили, що російські окупаційні війська вели прицільний вогонь із гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї, а на окремих напрямках із озброєння БМП. Також зафіксовано застосування артилерії калібром 152 міліметри, 122 міліметри та мінометів.

Під ворожі обстріли потрапили українські захисники Кримського, Троїцького, Золотого, Світлодарська, Майорська, Зайцевого, Красногорівки, Опитного, Мар’їнки, Пісків, Новотроїцького, Чермалика, Гнутового, Лебединського, Павлополя, Водяного та Широкиного.

Зазначається, що проросійські бойовики обстрілювали із ствольної артилерії калібром 152 міліметри українських захисників Кримського, а з артилерії 122 міліметри – захисників Гнутового, Водяного та Широкиного. Із мінометів російські окупаційні сили вдарили по позиції Об’єднаних сил біля Кримського, Майорська, Зайцевого, Чермалика, Лебединського та Водяного.

З початку середи, 15 серпня, проросійські бойовики 2 рази відкривали вогонь по позиціях українських військових у районах Новозванівки та Мар’їнки.