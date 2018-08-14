Тактика "випаленої землі": на Донбасі активізувались диверсанти

На Донбасі чергове загострення – проросійські бойовики повернули на лінію зіткнення заборонену мінськими домовленостями зброю, а в ОБСЄ фіксують збільшення кількості обстрілів. Окрім того, активізувалися диверсанти. У серпні традиційно сохне трава – ворог її підпалює, а димову завісу використовує як прикриття.

Якщо дим густий і піднімається високо, у ньому можна заховати навіть техніку.

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Хліб на Донбасі зібрали і трава посохла, тож тепер ворог цілеспрямовано підпалює її, стріляючи запалювальними боєприпасами.

Нічого не змінюється в тактиці противника. Кожної осені, кожного кінця літа, коли суха трава добре горить, ворог підпалює її, щоб знищувати наших хлопців, які кидаються на гасіння пожеж,

– пояснив прес-офіцер бригади ЗСУ Олег Сидоренко.

За пеленою густого диму до позиції Об'єднаних Сил полюбляють підкрадатись диверсійно-розвідувальні групи ворога. Проте, система спостереження у бійців ЗСУ відпрацьована до деталей і готова для зустрічі незваних гостей.



Позаду прес-офіцера бригади ЗСУ Олега Сидоренка – підпалена ворогом трава

Ворог почав активно стягувати техніку до лінії фронту, пересування "броні" чутно з позицій українських військових. Скоріш за все, вважають наші бійці, російсько-терористичні війська готуються до провокацій на День Незалежності.