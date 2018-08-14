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ОБВАЛ МОСТА В ГЕНУЕ УКРАИНЕ – 27 ОЛЕГ СЕНЦОВ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ
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ОБВАЛ МОСТА В ГЕНУЕ УКРАИНЕ – 27 ОЛЕГ СЕНЦОВ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ

Тактика "выжженной земли": на Донбассе активизировались диверсанты

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На Донбассе очередное обострение – пророссийские боевики вернули на линию соприкосновения запрещенное минскими договоренностями оружие, а в ОБСЕ фиксируют увеличение количества обстрелов. Кроме того, активизировались диверсанты. В августе традиционно сохнет трава – враг ее поджигает, а дымовую завесу использует как прикрытие.

Если дым густой и поднимается высоко, в нем можно спрятать даже технику.

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Хлеб на Донбассе собрали, и трава посохла, поэтому теперь враг целенаправленно поджигает ее, стреляя зажигательными боеприпасами.

Ничего не меняется в тактике противника. Каждой осенью, на каждый конец лета, когда сухая трава хорошо горит, враг поджигает ее, чтобы уничтожать наших ребят, которые бросаются на тушение пожаров,
– объяснил пресс-офицер бригады ВСУ Олег Сидоренко.

За пеленой густого дыма к позиции Объединенных Сил любят подкрадываться диверсионно-разведывательные группы врага. Однако, система наблюдения у бойцов ВСУ отработана до деталей и готова к встрече незваных гостей.


Позади пресс-офицера бригады ВСУ Олега Сидоренко – подожженная врагом трава

Враг начал активно стягивать технику к линии фронта, передвижения "брони" слышно с позиций украинских военных. Скорее всего, считают наши бойцы, российско-террористические войска готовятся к провокациям на День Независимости.

Автор: Алексей Годзенко
Теги: Новости Украины Война на Донбассе Красногоровка Операция Объединенных сил Вооруженные Силы Украины
Источник: 24 канал
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