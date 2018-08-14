В течение суток пророссийские боевики 19 раз нарушили режим тишины

От семи часов утра до восемнадцати российские оккупационные войска 19 раз нарушили режим прекращения огня, в том числе дважды осуществлялись обстрелы из тяжелого вооружения.

Об этом сообщает Штаб Операции объединенных сил на своей странице в Facebook.

Читайте также: Россия перебросила на Донбасс новое тяжелое вооружение

Отмечается, что противник осуществлял прицельный огонь, используя гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие, обстреливая позиции Объединенных сил в районах населенных пунктов Крымское, Майорск, Красногоровка, Чермалык, Водяное, Гнутове, Павлополь, Лебединское и Широкино.

Враг обстрелял защитников Чермалика из минометов калибром 82 мм, а позиции у Водяного из минометов калибром 120 и 82 мм. Потерь среди личного состава Объединенных сил нет,

– говорится в сообщении.

В Штабе ООС подчеркнули, что ситуация в районе проведения операции остается контролируемой.