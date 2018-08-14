Впродовж доби проросійські бойовики 19 разів порушили режим тиші

Від сьомої години ранку до вісімнадцятої російські окупаційні війська 19 разів порушили режим припинення вогню, у тому числі двічі здійснювалися обстріли з важкого озброєння.

Про це повідомляє Штаб Операції об'єднаних сил на своїй сторінці у Facebook.

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Зазначається, що противник здійснював прицільний вогонь використовуючи гранатомети, великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю обстрілюючи позиції Об'єднаних сил у районах населених пунктів Кримське, Майорськ, Красногорівка, Чермалик, Водяне, Гнутове, Павлопіль, Лебединське та Широкине.

Ворог обстріляв захисників Чермалика із мінометів калібром 82 мм, а позиції біля Водяного із мінометів калібром 120 та 82 мм. Втрат серед особового складу Об’єднаних сил немає,

– йдеться у повідомленні.

У Штабі ООС наголосили, що ситуація в районі проведення операції залишається контрольованою.