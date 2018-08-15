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ОБВАЛ МОСТА В ГЕНУЕ УКРАИНЕ – 27 ОЛЕГ СЕНЦОВ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ

Ситуация на Донбассе: Украина и пророссийские боевики понесли потери

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Ситуация на Донбассе: Украина и пророссийские боевики понесли потери
Ситуация на Донбассе: Украина и пророссийские боевики понесли потери / Фото из открытых источников

Ситуация на Донбассе в районе проведения Операции Объединенных сил 14 августа была напряженной, однако контролируемой. Пророссийские боевики 46 раз обстреляли украинских военных, в том числе 10 раз из запрещенного минскими соглашениями вооружения.

Об этом сообщает пресс-центр ООС.

В результате боевых действий 1 украинский военный погиб, еще 3 получили ранения. В то же время, как сообщает украинская разведка, пророссийские боевики тоже понесли потери: 3 погибших и 7 раненых.

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В штабе ООС уточнили, что российские оккупационные войска вели прицельный огонь из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, а на отдельных направлениях из вооружения БМП. Также зафиксировано применение артиллерии калибром 152 миллиметров, 122 миллиметра и минометов.

Под вражеские обстрелы попали украинские защитники Крымского, Троицкого, Золотого, Светлодарска, Майорска, Зайцева, Красногоровки, Опросного, Марьинки, Песков, Новотроицкого, Чермалыка, Гнутова, Лебединского, Павлополя, Водяного и Широкина.

Отмечается, что пророссийские боевики обстреливали из ствольной артиллерии калибром 152 миллиметра украинских защитников Крымского, а из артиллерии 122 миллиметра – защитников Гнутова, Водяного и Широкина. Из минометов российские оккупационные силы ударили по позиции Объединенных сил возле Крымского, Майорска, Зайцева, Чермалыка, Лебединского и Водяного.

С начала среды, 15 августа, пророссийские боевики 2 раза открывали огонь по позициям украинских военных в районах Новозвановки и Марьинки.

 

Теги: Операция Объединенных сил Война на Донбассе Новости Украины Жертвы
Источник: 24 канал
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