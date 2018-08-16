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ОБВАЛ МОСТУ В ГЕНУЇ УКРАЇНІ – 27 ОЛЕГ СЕНЦОВ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Доба на фронті: ситуація в районі проведення ООС залишається напруженою

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Доба на фронті: двоє захисників України отримали поранення
Доба на фронті: двоє захисників України отримали поранення / vlasno.info

Ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил залишалася напруженою, проте цілком контрольованою.

Про це повідомляє прес-центр ООС. 

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Окупаційні війська Росії вели прицільний вогонь із стрілецької зброї, гранатометів та великокаліберних кулеметів, а на окремих напрямках із озброєння БМП. Також помічено застосування мінометів калібром 120 та 82 міліметрів.

По позиціях противник 43 рази відкривав вогонь, 6 разів із озброєння, яке заборонене Мінськими домовленостями.

Противник обстрілював із мінометів калібром 120 міліметрів Світлодарська та Гнутового, а калібром 82 міліметра – захисників Кримського, Луганського та Гнутового.

Обстріли здійснювалися по захисниках Новозванівки, Кримського, Світлодарська, Авдіївки, Опитного, Пісків, Красногорівки, Новотроїцького, Новомихайлівки, Кам’янки, Луганського, Новолуганського, Майорська, Мар’їнки, Чермалика, Гнутового, Лебединського, Павлополя, Водяного та Широкиного.

На ділянці розведення сторін в Станиці Луганській зафіксували провокацію. Окупанти обстріляли наші позиції зі стрілецької зброї. Внаслідок бойових дій двоє захисників України отримали поранення.

Бойовики російських окупаційних військ впродовж поточної доби тричі відкривали вогонь по наших позиціях у районах населених пунктів Світлодарськ, Павлопіль та Водяне. Цієї ночі ворог вперше за кілька місяців застосував реактивні системи залпового вогню БМ-21 "Град". Розриви реактивних снарядів зафіксовані на позиціях в районі Світлодарська. 

Двох окупантів знищено, троє дістали поранення.

 

Теги: Новини України Війна на Донбасі Операція Об'єднаних сил
Джерело: 24 Канал
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