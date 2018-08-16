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НЕГОДА В УКРАЇНІ УКРАЇНІ – 27 ОБВАЛ МОСТУ В ГЕНУЇ ОЛЕГ СЕНЦОВ

На Донбасі бойовики нарощують кількість військової техніки

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Ситуація в районі проведення ООС залишається напруженою
Ситуація в районі проведення ООС залишається напруженою / expres.ua

Ситуація на Сході йде до загострення. Спостерігачі місії ОБСЄ фіксують накопичення бойовиками військової техніки на окупованій території Донбасу.

Про це інформував прес-центр ООС.

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Зокрема, безпілотник місії виявив нове скупчення "Градів", гаубиць, танків і гармат ворога. Зокрема, 6 реактивних систем залпового вогню біля окупованого міста Хрустальний, колишній Красний Луч, на Луганщині.

Також в ОБСЄ зафіксували перевезення двох танків на вантажних платформах поблизу населеного пункту Нагірне на Луганщині. Раніше в тому ж напрямку спостерігачі фіксували ще й накопичення ствольної артилерії та гаубиць. Не баряться бойовики й застосовувати свою важку зброю.

Напередодні, на Маріупольському напрямку загинув морський піхотинець. Ще троє солдатів були поранені. Вдень ворог 16 разів відкривав вогонь по позиціях українського війська.

Гатили з гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї біля Кримського, Опитного, Лебединського та Широкиного. А біля Гнутового гатили із заборонених мінометів. На щастя, минулося без втрат.

 

Теги: Новини України Операція Об'єднаних сил Війна на Донбасі
Джерело: 24 Канал
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