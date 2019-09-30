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      На Донбассе боевики не прекращают бить по украинским позициям

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      На Донбассе боевики 26 раз нарушили режим тишины, — штаб
      На Донбассе боевики 26 раз нарушили режим тишины, — штаб / Getty Images

      В течение суток 29 сентября на Донбассе пророссийские боевики 26 обстреляли украинские позиции. Били из запрещенного минскими соглашениями оружия.

      Оккупанты стреляли из запрещенных минометов, вооружения БМП, гранатометов различных систем и стрелкового оружия, сообщают в штабе.

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      В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" боевики стреляли неподалеку от Новотроицкого, Павлополя, Водяного, Талаковки, Пищевика, Песков, Опросного, Авдеевки и Невельского.

      В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" враг совершил 11 обстрелов вблизи Майского, Луганского, Новолуганского, Крымского, Новгородского, Луганского, Хутора Свободного, Золотого и Новотошковского.

      За минувшие сутки потерь в результате вражеских обстрелов с нашей стороны не было,
      – информируют в штабе.

      С начала текущих суток боевики уже 2 раза нарушили режим прекращения огня.

      21 июля на Донбассе началось бессрочное "хлебное перемирие". Однако пророссийские боевики нарушают его каждый день, а Украина продолжает нести потери.

      окуповані райони донбасу
      Карта оккупированных территорий/ Инфографика 24 канала

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      Теги: Новости Украины Новости политики Операция Объединенных сил Война на Донбассе
      Источник: 24 канал
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