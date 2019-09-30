На Донбассе боевики не прекращают бить по украинским позициям

В течение суток 29 сентября на Донбассе пророссийские боевики 26 обстреляли украинские позиции. Били из запрещенного минскими соглашениями оружия.

Оккупанты стреляли из запрещенных минометов, вооружения БМП, гранатометов различных систем и стрелкового оружия, сообщают в штабе.

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В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" боевики стреляли неподалеку от Новотроицкого, Павлополя, Водяного, Талаковки, Пищевика, Песков, Опросного, Авдеевки и Невельского.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" враг совершил 11 обстрелов вблизи Майского, Луганского, Новолуганского, Крымского, Новгородского, Луганского, Хутора Свободного, Золотого и Новотошковского.

За минувшие сутки потерь в результате вражеских обстрелов с нашей стороны не было,

– информируют в штабе.

С начала текущих суток боевики уже 2 раза нарушили режим прекращения огня.

21 июля на Донбассе началось бессрочное "хлебное перемирие". Однако пророссийские боевики нарушают его каждый день, а Украина продолжает нести потери.



Карта оккупированных территорий/ Инфографика 24 канала