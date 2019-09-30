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      На Донбасі бойовики не припиняють гатити по українських позиціях

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      На Донбасі бойовики 26 разів порушили режим тиші, — штаб
      На Донбасі бойовики 26 разів порушили режим тиші, — штаб / Getty Images

      Впродовж доби 29 вересня на Донбасі проросійські бойовики 26 обстріляли українські позиції. Гатили із забороненої мінськими угодами зброї.

      Окупанти стріляли із заборонених мінометів, озброєння БМП, гранатометів різних систем та стрілецької зброї, повідомляють у штабі. 

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      В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" бойовики стріляли неподалік Новотроїцького, Павлополя, Водяного, Талаківки, Пищевика, Пісків, Опитного, Авдіївки та Невельського.

      В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" ворог здійснив 11 обстрілів поблизу Травневого, Луганського, Новолуганського, Кримського, Новгородського, Луганського, Хутора Вільного, Золотого та Новотошківського.

      За минулу добу втрат внаслідок ворожих обстрілів з нашого боку не було,
      – інформують у штабі.

      Від початку поточної доби бойовики вже 2 рази порушили режим припинення вогню.

      Від 21 липня на Донбасі розпочалось безстрокове "хлібне перемир’я". Однак проросійські бойовики порушують його кожного дня, а Україна продовжує зазнавати втрат. 

      окуповані райони донбасу
      Карта окупованих територій/ Інфографіка 24 каналу

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      Теги: Новини України Новини політики Війна на Донбасі Операція Об'єднаних сил
      Джерело: 24 канал
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