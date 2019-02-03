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      На Донбассе боевики обстреливали украинские позиции: есть раненые

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      Оккупанты за сутки десять раз нарушили "тишину", двое бойцов ранены
      Оккупанты за сутки десять раз нарушили "тишину", двое бойцов ранены / Фото из открытых источников

      За прошедшие сутки, 2 февраля, пророссийские боевики совершили 10 обстрелов, двое украинских военных получили ранения. При этом ликвидировали двух боевиков.

      Об этом сообщает штаб Объединенных сил в Facebook.

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      Так, вблизи Поселка Широкино оккупанты обстреливали украинских воинов из стрелкового оружия, а в районе поселка Красногоровка из крупнокалиберных пулеметов

      Из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия – в районе поселка Гнутово,
      – добавили в штабе.

      В полосе действий оперативно-тактического группировки "Север" боевики обстреляли украинские позиции из автоматических гранатометов и крупнокалиберных пулеметов, а также из минометов и стрелкового оружия.

      "В результате преступных обстрелов российско-оккупационных войск двое военнослужащих Объединенных сил получили ранения", – говорится в сообщении.

      Разведка сообщает о потерях среди боевиков – 2 оккупантов ликвидировали, еще 4 получили ранения.

       

      Теги: Операция Объединенных сил Война на Донбассе Новости Украины Новости политики
      Источник: 24 Канал
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