На Донбассе боевики обстреливали украинские позиции: есть раненые

За прошедшие сутки, 2 февраля, пророссийские боевики совершили 10 обстрелов, двое украинских военных получили ранения. При этом ликвидировали двух боевиков.

Об этом сообщает штаб Объединенных сил в Facebook.

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Так, вблизи Поселка Широкино оккупанты обстреливали украинских воинов из стрелкового оружия, а в районе поселка Красногоровка из крупнокалиберных пулеметов

Из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия – в районе поселка Гнутово,

– добавили в штабе.

В полосе действий оперативно-тактического группировки "Север" боевики обстреляли украинские позиции из автоматических гранатометов и крупнокалиберных пулеметов, а также из минометов и стрелкового оружия.

"В результате преступных обстрелов российско-оккупационных войск двое военнослужащих Объединенных сил получили ранения", – говорится в сообщении.

Разведка сообщает о потерях среди боевиков – 2 оккупантов ликвидировали, еще 4 получили ранения.