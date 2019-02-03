На Донбасі бойовики обстрілювали українські позиції: є поранені

Впродовж минулої доби, 2 лютого, проросійські бойовики здійснили 10 обстрілів, двоє українських військових отримали поранення. При цьому ліквідували двох бойовиків.

Про це повідомляє штаб Об'єднаних сил у Facebook.

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Так, поблизу селища Широкине окупанти обстрілювали українських воїнів із стрілецької зброї, а в районі селища Красногорівка із великокаліберних кулеметів

З гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї – в районі селища Гнутове,

– додали у штабі.

У смузі дій оперативно-тактичного угруповання "Північ" бойовики обстріляли українські позиції з автоматичних гранатометів та великокаліберних кулеметів, а також із мінометів та стрілецької зброї.

"Внаслідок злочинних обстрілів російсько-окупаційних військ двоє військовослужбовців Об'єднаних сил отримали поранення", – йдеться у повідомленні.

Розвідка повідомляє про втрати серед бойовиків – 2 окупантів ліквідували, ще 4 отримали поранення.