Проросійські бойовики обстріляли ритуальний автобус із покійником на Донеччині: фото

Проросійські бойовики 2 лютого у селищі Чермалик на Донеччині обстріляли цивільний автобус ритуальної служби з наліпками на бортах "Ритуальні послуги". Це трапилось у момент похорону, коли автобус саме перевозив покійника на кладовище.

При цьому було зафіксовано декілька наскрізних кульових пробоїн на правому боці автобуса. Лише дивом кулі не зачепили пасажирів, повідомила українська сторона Спільного центру з координації та контролю сторін.

Читайте також: "Все набагато серйозніше": військові ЗСУ розповіли про страхи проросійських бойовиків

Коли автобус прибув на кладовище, то залишив там руну з покійником і трьох чоловіків, які мали похоронити покійника. Водій автобуса зміг вивести машину з-під обстрілу та повернутися до безпечного місця.

Вже після цього російські окупаційні війська ще певний час продовжували обстрілювати кладовище.