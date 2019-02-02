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      Проросійські бойовики обстріляли ритуальний автобус із покійником на Донеччині: фото

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      Проросійські бойовики обстріляли ритуальний автобус із покійником у Чермалику
      Проросійські бойовики обстріляли ритуальний автобус із покійником у Чермалику / Getty Images

      Проросійські бойовики 2 лютого у селищі Чермалик на Донеччині обстріляли цивільний автобус ритуальної служби з наліпками на бортах "Ритуальні послуги". Це трапилось у момент похорону, коли автобус саме перевозив покійника на кладовище.

      При цьому було зафіксовано декілька наскрізних кульових пробоїн на правому боці автобуса. Лише дивом кулі не зачепили пасажирів, повідомила українська сторона Спільного центру з координації та контролю сторін.

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      Коли автобус прибув на кладовище, то залишив там руну з покійником і трьох чоловіків, які мали похоронити покійника. Водій автобуса зміг вивести машину з-під обстрілу та повернутися до безпечного місця.

      Вже після цього російські окупаційні війська ще певний час продовжували обстрілювати кладовище.

       

      Теги: Війна на Донбасі Новини України Жертви
      Джерело: 24 канал
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