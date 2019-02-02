18:18
2 фев 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      ЗУРАБ АЛАСАНИЯ АНОМАЛЬНЫЕ МОРОЗЫ В США ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ВЕНЕСУЭЛА
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Сливки: Заоблачные рейтинги РФ. Почему россияне сбивают беспилотники
      Вєсті Кремля
      18:17, сегодня
      Вести.UA: Обезглавленное общественное вещание. Добкин овладел новой профессией
      Вєсті.UA
      20:16, 1 февраля
      Афера, что ведет к ФБР: куда на самом деле тратят миллионы из коммунальных платежек днепрян
      ЦРУ
      09:00, 1 февраля
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить всё: Советский мужчина
      Згадати все
      22:56, 1 февраля
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      ЗУРАБ АЛАСАНИЯ АНОМАЛЬНЫЕ МОРОЗЫ В США ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ВЕНЕСУЭЛА

      Пророссийские боевики обстреляли ритуальный автобус с покойником в Донецкой области: фото

      44 Читати новину українською
      Пророссийские боевики обстреляли ритуальный автобус с покойником в Чермалыке
      Пророссийские боевики обстреляли ритуальный автобус с покойником в Чермалыке / Getty Images

      Пророссийские боевики 2 февраля в поселке Чермалык в Донецкой области обстреляли гражданский автобус ритуальной службы с наклейками на бортах "Ритуальные услуги". Это случилось в момент похорон, когда автобус как раз перевозил покойника на кладбище.

      При этом было зафиксировано несколько сквозных пулевых пробоин на правом боку автобуса. Лишь чудом пули не задели пассажиров, сообщила украинская сторона Общего центра по координации и контроля сторон.

      Читайте также: "Все гораздо серьезнее": военные ВСУ рассказали о страхах пророссийских боевиков

      Когда автобус прибыл на кладбище, то оставил там гроб с покойником и трех мужчин, которые должны были похоронить покойника. Водитель автобуса смог вывести машину из-под обстрела и вернуться в безопасное место.

      Уже после этого российские оккупационные войска еще некоторое время продолжали обстреливать кладбище.

       

      Теги: Война на Донбассе Новости Украины Жертвы
      Источник: 24 канал
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Скандальна історія з виділенням земель АТОвцям: у справі з'явився несподіваний поворот
      сегодня , 18:00 Скандальна історія з виділенням земель АТОвцям: у справі з'явився несподіваний поворот
      Тетяна Мартинюк 19
      "На волі без жодних зобов'язань": як Луценко "хімічить" з кримінальними справами
      сегодня , 17:00 "На волі без жодних зобов'язань": як Луценко "хімічить" з кримінальними справами
      Дмитро Гнап 112
      Украина вышла из зоны экономических рисков
      сегодня , 16:00 Украина вышла из зоны экономических рисков
      Олександр Гаврутенко 2080
      Почему в Украине требуют урегулировать вопрос каннабиса для медицины
      сегодня , 13:00 Почему в Украине требуют урегулировать вопрос каннабиса для медицины
      Яніна Ткачук 189
      Письмо из Луганска: как ни старайся, забыть о войне невозможно
      сегодня , 12:01 Письмо из Луганска: как ни старайся, забыть о войне невозможно
      Ольга Черненко 737
      Выходные дни-2018: календарь праздников в Украине
       20 ноября 2018 , 13:30
      Как получить биометрический заграничный паспорт: процедура, цены, нюансы
       5 декабря 2018 , 15:08
      Прогноз погоды на 21 июня: в Украину возвращаются дожди
       21 июня 2017 , 06:30
      Электронное декларирование запустят вовремя, хотя есть проблема, – глава Нацагентства
       14 августа 2016 , 18:48
      Сборная Украины начала сбор в Киеве
       3 сентября 2018 , 18:02
      Где потребляют больше всего бензина: инфографика
       16 января , 11:12
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук