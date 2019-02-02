Пророссийские боевики обстреляли ритуальный автобус с покойником в Донецкой области: фото

Пророссийские боевики 2 февраля в поселке Чермалык в Донецкой области обстреляли гражданский автобус ритуальной службы с наклейками на бортах "Ритуальные услуги". Это случилось в момент похорон, когда автобус как раз перевозил покойника на кладбище.

При этом было зафиксировано несколько сквозных пулевых пробоин на правом боку автобуса. Лишь чудом пули не задели пассажиров, сообщила украинская сторона Общего центра по координации и контроля сторон.

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Когда автобус прибыл на кладбище, то оставил там гроб с покойником и трех мужчин, которые должны были похоронить покойника. Водитель автобуса смог вывести машину из-под обстрела и вернуться в безопасное место.

Уже после этого российские оккупационные войска еще некоторое время продолжали обстреливать кладбище.