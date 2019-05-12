На Донбассе боевики ранили двух украинских военных

За прошедшие сутки оккупанты не прекращали обстрелов украинских позиций – 11 раз нарушили режим прекращения огня. Двое украинских военных получили ранения

Пророссийские боевики 5 раз били из запрещенного вооружения – запрещенных минскими соглашениями минометов, сообщает пресс-центр штаба ООС.

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Кроме того, стреляли также из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Так, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" боевики 7 раз обстреляли из минометов позиции ОС вблизи поселка Опытное и Авдеевки.

Дважды из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия – возле населенного пункта Пески; со станковых противотанковых гранатометов и стрелкового оружия возле населенного пункта Пищевик; из стрелкового оружия – вблизи города Марьинка,

– сообщают в штабе.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" украинские позиции были обстреляли 4 раза: вблизи Новоалександровки и Зайцево.

Разведка Объединенных сил сообщает, что 11 мая один оккупант был уничтожен, еще двое – ранены. От начала текущих суток враг обстрелял позиции украинских военных уже дважды.