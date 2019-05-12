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      На Донбасі бойовики поранили двох українських військових

      92 Читать новость на русском
      Бойовики били з мінометів і гранатометів, 2 поранених
      Бойовики били з мінометів і гранатометів, 2 поранених / Фото з відкритих джерел

      Впродовж минулої доби окупанти не припиняли обстрілів українських позицій – 11 разів порушили режим припинення вогню. Двоє українських військових отримали поранення

      Проросійські бойовики 5 разів гатили із забороненого озброєння – заборонених мінськими угодами мінометів, повідомляє прес-центр штабу ООС.

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      Окрім того, стріляли також із гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

      Так, у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" бойовики 7 разів обстріляли з мінометів позиції ОС поблизу селища Опитне та Авдіївки.

      Двічі з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї - біля населеного пункту Піски; зі станкових протитанкових гранатометів та стрілецької зброї - біля населеного пункту Піщевик; зі стрілецької зброї – поблизу міста Мар'їнка,
      – повідомляють у штабі.

      В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" українські позиції були обстріляли 4 рази: поблизу Новоолександрівки та Зайцевого.

      Розвідка Об'єднаних сил повідомляє, що11 травня одного окупанта було знищено, ще двох – поранено. Від початку поточної доби ворог обстріляв позиції українських військових вже двічі.

      blog_ava
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      Теги: Новини України Новини політики Операція Об'єднаних сил Війна на Донбасі
      Джерело: 24 канал
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