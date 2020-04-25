На Донбассе боевики ранили украинского военного: на атаку получили достойный отпор

В районе Лебединского Донецкой области оккупанты обстреляли украинских военных. Один из воинов получил ранения.

Обстрел российские наемники вели из автоматических станковых гранатометов, в очередной раз нарушая режим тишины. Об этом сообщают в пресс-центре Операции объединенных сил в фейсбуке.

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Раненного в нападении военного доставили в госпиталь, где ему оказали необходимую помощь. На атаку украинские военные достойно ответили, используя все имеющиеся средства. Потери противника сейчас уточняются.

Такие действия российских оккупантов, сообщают в ООС, в очередной раз подтверждают то, что враг целенаправленно нарушает режим прекращения огня. Действующих мирных договоренностей боевики не придерживаются.

Где расположено Лебединское

Важно знать. Несмотря на режим прекращения огня, оккупанты ежедневно продолжают обстреливать украинские позиции на Донбассе. С начала 2020 года в результате обстрелов погибли 47 военных. Поименный список читайте по ссылке.