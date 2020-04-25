На Донбасі бойовики ранили українського військового: на атаку отримали гідну відсіч
У районі Лебединського, що на Донеччині, окупанти обстріляли українських військових. Один із воїнів отримав поранення.
Обстріл російські найманці вели із автоматичних станкових гранатометів, вчергове порушуючи режим тиші. Про це повідомляють у пресцентрі Операції об'єднаних сил у фейсбуці.
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Пораненого в нападі військового доправили до шпиталю, де йому надали необхідну допомогу. На атаку українські військові гідно відповіли, використовуючи всі наявні засоби. Втрати противника наразі уточнюють.
Такі дії російських окупантів, повідомляють в ООС, вкотре підтверджують те, що ворог цілеспрямовано порушує режим припинення вогню. Чинних мирних домовленостей бойовики не дотримуються.
Де розташоване Лебединське
Важливо знати. Попри режим припинення вогню, окупанти щодня продовжують обстрілювати українські позиції на Донбасі. З початку 2020 року унаслідок обстрілів загинули 47 військових. Поіменний список читайте за посиланням.