На Донбасі бойовики ранили українського військового: на атаку отримали гідну відсіч

У районі Лебединського, що на Донеччині, окупанти обстріляли українських військових. Один із воїнів отримав поранення.

Обстріл російські найманці вели із автоматичних станкових гранатометів, вчергове порушуючи режим тиші. Про це повідомляють у пресцентрі Операції об'єднаних сил у фейсбуці.

Дивіться також Пандемія значно ускладнила ситуацію на Донбасі, – голова Червоного Хреста

Пораненого в нападі військового доправили до шпиталю, де йому надали необхідну допомогу. На атаку українські військові гідно відповіли, використовуючи всі наявні засоби. Втрати противника наразі уточнюють.

Такі дії російських окупантів, повідомляють в ООС, вкотре підтверджують те, що ворог цілеспрямовано порушує режим припинення вогню. Чинних мирних домовленостей бойовики не дотримуються.

Де розташоване Лебединське