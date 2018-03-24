На Донбассе друг Гиркина зверски изнасиловал и убил беременную женщину: его задержали

На Донбассе арестовали разыскиваемого оккупационной властью пророссийского боевика Юрия Свиридова с позывным "Мачете", который изнасиловал и убил выстрелом в затылок беременную женщину.

Об этом сообщил военный журналист Юрий Бутусов на своей странице в Facebook.

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По его словам, Свиридов является личным другом одного из бывших руководителей оккупационной администрации Игоря Гиркина.

"Большой переполох в 7-й мотострелковой бригаде 2-го армейского корпуса ВС РФ на Донбассе – арестован командир 3-го мотострелкового батальона Юрий Свиридов, позывной "Мачете", известный полевой командир, личный друг полковника ФСБ Игоря Гиркина, который развязал войну на Донбассе", – написал журналист.

По данным Бутусова, пророссийского боевика доставили в Луганск.

"Свиридов совершил преступление, резонансное даже по бандитским понятиям российских спецслужб. "Мачете" прямо на позициях застрелил наемницу из своего же батальона Анастасию Ткачеву, которая отказала ему в интимной близости. Ткачева оказалась беременной, так что по сути Свиридов убил двоих человек", – уточнил журналист.