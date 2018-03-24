Пророссийские боевики на Донбасса снова активизировались

За прошедшие сутки боевики российско-оккупационных войск продолжали нарушать условия полного прекращения огня. В частности, они осуществили три обстрелы: один населенного пункта и два укреплений украинских защитников.

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО в своем традиционном отчете.

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Как рассказывают украинские военные, горячее было на Донецком направлении, где из запрещенных минскими договоренностям 120-миллиметровых минометов оккупанты обстреляли Авдеевку.

Отмечается, что в целом по населенному пункту было выпущено шесть мин, в результате чего было разрушен приусадебный дом и хозяйственная постройка. К счастью, пострадавших среди гражданского населения нет.

Кроме того, около полуночи противник из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия вел огонь по украинским позициям вблизи Марьинки, а минометы калибра 82 миллиметра применил неподалеку Каменки. В результате обстрелов ни один украинский военнослужащий не пострадал.

На Луганском же направлении в течение суток сохранялась тишина.