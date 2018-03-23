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Обстрелы на фронте: Штаб АТО начинает служебную проверку

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Обстрелы на фронте: Штаб АТО начинает служебную проверку

По предварительным данным Штаба АТО, 22 марта на фронте не было обстрелов со стороны российских оккупационных сил. Однако впоследствии оказалось, что захватчики все таким прибегли к обстрелам.

В 93-ей ОМБр заявили, что в этот день пророссийские боевики отличились несколькими случаями использования стрелкового и гранатометного оружия: противник обстрелял одну из позиций бригады из снайперской винтовки, после чего в течение всего вечера боевики вели огонь из крупнокалиберного пулемета (около 30 очередей) и стрелкового оружия.

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Потом в Штабе АТО после уточнения оперативной информации подтвердили обстрелы со стороны боевиков.

"По факту несвоевременного прохождения информации и нарушение порядка предоставления докладов, в Штабе АТО назначена служебная проверка", – отметили военные по этому поводу.

Теги: Новости политики АТО Война на Донбассе Новости Украины
Источник: 24 Канал
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