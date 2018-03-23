02:46
24 бер 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
-13°C
2°C -13°C
  • неділя
    3°C -12°C
  • понеділок
    3°C -6°C
  • вівторок
    5°C -5°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ЗАТРИМАННЯ САВЧЕНКО RYANAIR НЕГОДА В УКРАЇНІ ВИБОРИ В РОСІЇ 2018
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Релігійна творчість РПЦ. Цікава орієнтація Жиріновського
Вєсті Кремля
22:46, 23 березня
Вєсті.UA. Саб-Зіро проти Порошенка. Допомога друзів високопосадовців
Вєсті.UA
21:14, 23 березня
Як російські інвестори крадуть
ЦРУ
23:20, 22 березня
Чому інвестиційний клімат України перебуває на дні
Підсумки дна
08:01, 21 березня
Згадати Все. Магія вінілових платівок
Згадати все
00:32, 23 березня
Телеканал новин 24 Новини Новини України
ЗАТРИМАННЯ САВЧЕНКО RYANAIR НЕГОДА В УКРАЇНІ ВИБОРИ В РОСІЇ 2018

Обстріли на фронті: Штаб АТО розпочинає службову перевірку

251 Читать новость на русском
Обстріли на фронті: Штаб АТО розпочинає службову перевірку

За попередніми даними Штабу АТО, 22 березня на фронті не було обстрілів з боку російських окупаційних сил. Однак згодом виявилося, що загарбники все таким вдалися до обстрілів.

У 93-ій ОМБр заявили, що в цей день проросійські бойовики відзначилися декількома випадками використання стрілецької і гранатометної зброї: противник обстріляв одну з позицій бригади зі снайперської гвинтівки, після чого протягом всього вечора бойовики вели вогонь із великокаліберного кулемета (близько 30 черг) та стрілецької зброї.

Читайте також: Все готовы защищать Родину, но власти не доверяет большинство, – сослуживец Волошина

Відтак у Штабі АТО після уточнення оперативної інформації підтвердили обстріли зі сторони бойовиків.

"За фактом несвоєчасного проходження інформації та порушення порядку надання доповідей, у штабі АТО призначено службову перевірку", – зазначили військові з цього приводу.

Теги: Новини політики Новини України Війна на Донбасі АТО
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук