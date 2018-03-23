Обстріли на фронті: Штаб АТО розпочинає службову перевірку

За попередніми даними Штабу АТО, 22 березня на фронті не було обстрілів з боку російських окупаційних сил. Однак згодом виявилося, що загарбники все таким вдалися до обстрілів.

У 93-ій ОМБр заявили, що в цей день проросійські бойовики відзначилися декількома випадками використання стрілецької і гранатометної зброї: противник обстріляв одну з позицій бригади зі снайперської гвинтівки, після чого протягом всього вечора бойовики вели вогонь із великокаліберного кулемета (близько 30 черг) та стрілецької зброї.

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Відтак у Штабі АТО після уточнення оперативної інформації підтвердили обстріли зі сторони бойовиків.

"За фактом несвоєчасного проходження інформації та порушення порядку надання доповідей, у штабі АТО призначено службову перевірку", – зазначили військові з цього приводу.