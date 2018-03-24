Проросійські бойовики на Донбасу знову активізувалися

Упродовж минулої доби бойовики російсько-окупаційних військ продовжували порушувати умови повного припинення вогню. Зокрема, вони здійснили загалом три обстріли: один населеного пункту та два укріплень українських захисників.

Про це повідомляє прес-центр Штабу АТО у своєму традиційному звіті.

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Як розповідають українські військові, найгарячіше було на Донецькому напрямку, де із заборонених мінськими домовленостями 120-міліметрових мінометів окупанти обстріляли Авдіївку.

Зазначається, що загалом по населеному пункту було випущено шість мін, унаслідок чого було зруйновано присадибний будинок і господарчу будівлю. На щастя, потерпілих серед цивільного населення немає.

Крім того, близько опівночі противник з гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї вів вогонь по українських позиціях поблизу Мар’їнки, а міномети калібру 82 міліметри застосував неподалік Кам’янки. Унаслідок обстрілів жоден український воїн не постраждав.

На Луганському ж напрямку упродовж доби зберігалася тиша.