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ЗАТРИМАННЯ САВЧЕНКО RYANAIR НЕГОДА В УКРАЇНІ ВИБОРИ В РОСІЇ 2018

Проросійські бойовики на Донбасу знову активізувалися

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Проросійські бойовики на Донбасі
Проросійські бойовики на Донбасі / Соцмережі

Упродовж минулої доби бойовики російсько-окупаційних військ продовжували порушувати умови повного припинення вогню. Зокрема, вони здійснили загалом три обстріли: один населеного пункту та два укріплень українських захисників.

Про це повідомляє прес-центр Штабу АТО у своєму традиційному звіті.

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Як розповідають українські військові, найгарячіше було на Донецькому напрямку, де із заборонених мінськими домовленостями 120-міліметрових мінометів окупанти обстріляли Авдіївку.

Зазначається, що загалом по населеному пункту було випущено шість мін, унаслідок чого було зруйновано присадибний будинок і господарчу будівлю. На щастя, потерпілих серед цивільного населення немає.

Крім того, близько опівночі противник з гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї вів вогонь по українських позиціях поблизу Мар’їнки, а міномети калібру 82 міліметри застосував неподалік Кам’янки. Унаслідок обстрілів жоден український воїн не постраждав.

На Луганському ж напрямку упродовж доби зберігалася тиша.

Теги: Новини України Війна на Донбасі Зброя Новини Донецька Новини Луганська
Джерело: 24 Канал
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