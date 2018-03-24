На Донбасі друг Гіркіна по-звірячому зґвалтував і вбив вагітну жінку: його затримали

На Донбасі заарештували розшукуваного окупаціною владою проросійського бойовика Юрія Свиридова з позивним "Мачете", який згвалтував і вбив пострілом в потилицю вагітну жінку.

Про це повідомив військовий журналіст Юрій Бутусов на своїй сторінці у Facebook.

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За його словами, Свиридов є особистим другом одного з колишніх керівників окупаційної адміністрації Ігоря Гіркіна.

"Великий переполох у 7-й мотострілецькій бригаді 2-го армійського корпусу ЗС РФ на Донбасі - заарештований командир 3-го мотострілецького батальйону Юрій Свиридов, позивний "Мачете", відомий польовий командир, особистий друг полковника ФСБ Ігоря Гіркіна, який розв'язав війну на Донбасі", – написав журналіст.

За даний Бутусова, проросійського бойовика доставили до Луганська.

"Свиридов скоїв злочин, резонансний навіть за бандитськими поняттями російських спецслужб. "Мачете" прямо на позиціях застрелив найманку зі свого ж батальйону Анастасію Ткачову, яка відмовила йому в інтимній близькості. Ткачова виявилася вагітною, так що по суті Свиридов убив двох людей", – уточнив журналіст.