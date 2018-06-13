На Донбассе ярко отметили День России: "Путин" вспыхнул пламенем

Накануне в Мирнограде Донецкой области несколько активистов националистического направления красноречиво отметили так называемый День России, который страна агрессор празднует 12 июня. Патриоты, в частности, провели марш "Россия, остановись", во время которого сожгли чучело, символизирующее действующего хозяина Владимира Путина.

Как подчеркивают активисты, цель их акции – показать, что жители Донбасса выступают против российской агрессии, передает ресурс "Новости Донбасса".

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Во время антироссийского марша активисты сожгли чучело Путина

Кроме того, участники антироссийского шествия призывали представителей мирового сообщества отказаться от посещения чемпионата мира по футболу, который через несколько дней начнется в России.



Мероприятием его участники хотели показать, что Донбасс не приемлет агрессию Кремля

Заметим, что участие в мероприятии приняли представители партии "Национальный корпус", а также общественных организаций "Патриоты украинского Донбасса" и "Типичный Мирноград".



Также активисты выступили против ЧМ по футболу, который в ближайшие дни стартует в России

К слову, в Киеве появились бигборды, которые агитируют украинцев смотреть матчи российского Чемпионата мира по футболу на телеканалах группы "Интер".