На Донбасі яскраво відзначили День Росії: "Путін" спалахнув полум'ям

Напередодні у Мирнограді Донецької області кілька активістів націоналістичного спрямування красномовно відзначили так званий День Росії, який країна агресор святкує 12 червня. Патріоти, зокрема, провели марш "Росіє, зупинись", під час якого спалили опудало, що символізує чинного господаря Володимира Путіна.

Як підкреслюють активісти, мета їхньої акції – показати, що жителі Донбасу виступають проти російської агресії, передає ресурс "Новини Донбасу".

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Під час антиросійського маршу активісти спалили опудало Путіна

Крім того, учасники антиросійської ходи закликали представників світової спільноти відмовитися від відвідування чемпіонат світу з футболу, який через кілька днів розпочнеться у Росії.



Заходом його учасники хотіли показати, що Донбас не сприймає агресію Кремля

Зауважимо, що участь у заході взяли представники партії "Національний корпус", а також громадських організацій "Патріоти українського Донбасу" та "Типовий Мирноград".



Також активісти виступили проти ЧС з футболу, який найближчими днями стартує в Росії

До слова, у Києві з’явилися бігборди, що агітують українців дивитися матчі російського Чемпіонату світу з футболу на телеканалах групи «Інтер».