16:16
16 май 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      СВЯТОСЛАВ ВАКАРЧУК ИНАУГУРАЦИЯ ЗЕЛЕНСКОГО ДЕНЬ ВЫШИВАНКИ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Российские ведьмы подожгли Нотр-Дам. Кто подставил Путину ковер
      Вєсті Кремля
      21:38, 15 мая
      Вести.UA: Как Порошенко засевает "хороших" людей. Вакарчук поделился политической стратегией
      Вєсті.UA
      20:11, 15 мая
      Эстонского чуда не произошло: почему в Украине не могут запустить электронное управление
      ЦРУ
      09:00, 15 мая
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Все: Наркомания в Союзе
      Згадати все
      01:04, сегодня
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      СВЯТОСЛАВ ВАКАРЧУК ИНАУГУРАЦИЯ ЗЕЛЕНСКОГО ДЕНЬ ВЫШИВАНКИ

      На Донбассе экс-боевик сдался в руки полиции: подробности

      231 Читати новину українською
      Пророссийский боевик на Донбассе – иллюстративное фото
      Пророссийский боевик на Донбассе – иллюстративное фото / focus.ua

      К правоохранителям Бахмута обратился 31-летний мужчина. Он признался полицейским в том, что состоял в рядах пророссийских боевиков весной 2014 года. Если полиция установит, что за это время он не совершал тяжких преступлений, то освободит его от уголовной ответственности.

      Житель Харьковской области признался, что не удержался перед пророссийской пропагандой и весной 2014 года приехал из соседней области в Часов Яр для того, чтобы служить боевикам.

      Читайте также: На Донбассе боевик подорвал себя, чтобы ему не помогли украинские воины

      Новобранца направили на блокпост в Бахмутском районе. Обязанностью вооруженного дежурного был осмотр автомобилей и проверка водителей. График дежурств на блокпосту у него был день через два. В остальные дни мужчина с автоматом в руках патрулировал город,
      – передают правоохранители.

      Однако, уже через полтора месяца после своего назначения наемник пришел к выводу, что главари боевиков являются обычными преступниками. Он покинул вооруженное формирование, вернулся домой и начал вести скрытый образ жизни.

      После пяти лет жизни в страхе перед наказанием мужчина узнал из СМИ о возможности освободиться от ответственности и воспользовался этим шансом.

      О каком шансе идет речь? Согласно части 6 статьи 260 Уголовного кодекса "Создание непредусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований", под амнистию подпадают лица, которые находились в их составе, однако добровольно вышли из них и сообщили об их существовании органам государственной власти или органам местного самоуправления.

      Теперь правоохранители проверяют показания мужчины. Если он не совершал никаких тяжких преступлений, его освободят от уголовной ответственности за помощь боевикам.

      blog_ava
      Евровидение-2019: где и когда смотреть прямую трансляцию второго полуфинала
      сегодня
      2754
      Теги: Новости Украины Война на Донбассе Полиция Операция Объединенных сил Криминальные новости
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за 14 мая
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Вакарчук идет на парламентские выборы: программа партии "Голос"
      сегодня , 15:36 Вакарчук идет на парламентские выборы: программа партии "Голос"
      Ірина Юрковська 48
      Вакарчук идет в парламент: какие шансы у его партии
      сегодня , 15:30 Вакарчук идет в парламент: какие шансы у его партии
      Інна Жолобович 196
      Пастки доходного раю: чому Україна не використовує свій великий потенціал, – NZZ
      сегодня , 15:00 Пастки доходного раю: чому Україна не використовує свій великий потенціал, – NZZ
      Світові Медіа 326
      Вакарчук или нет: кому принадлежит цитата - тест
      сегодня , 14:49 Вакарчук или нет: кому принадлежит цитата - тест
      74
      Команда Вакарчука: кто попал в партию "Голос" и что о них известно
      сегодня , 14:05 Команда Вакарчука: кто попал в партию "Голос" и что о них известно
      Наталя Боднар 631
      Выходные дни-2018: календарь праздников в Украине
       20 ноября 2018 , 13:30
      Выборы президента Украины-2019: кто станет следующим президентом
       1 апреля , 14:44
      Разведочный батальон хотят расформировать, а из бойцов сделать охранников
       12 августа 2015 , 12:25
      Матиос сообщил о задержании важной фигуры в деле Курченко
       24 мая 2017 , 12:20
      В Украине представлены четыре новые модели Mercedes-Benz
       25 октября 2018 , 09:50
      Как ездить по льду: полезные советы автомобилистам
       8 декабря 2018 , 07:10
      Новости
      Больше новостей
      Залиште відгук