На Донбассе экс-боевик сдался в руки полиции: подробности

К правоохранителям Бахмута обратился 31-летний мужчина. Он признался полицейским в том, что состоял в рядах пророссийских боевиков весной 2014 года. Если полиция установит, что за это время он не совершал тяжких преступлений, то освободит его от уголовной ответственности.

Житель Харьковской области признался, что не удержался перед пророссийской пропагандой и весной 2014 года приехал из соседней области в Часов Яр для того, чтобы служить боевикам.

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Новобранца направили на блокпост в Бахмутском районе. Обязанностью вооруженного дежурного был осмотр автомобилей и проверка водителей. График дежурств на блокпосту у него был день через два. В остальные дни мужчина с автоматом в руках патрулировал город,

– передают правоохранители.

Однако, уже через полтора месяца после своего назначения наемник пришел к выводу, что главари боевиков являются обычными преступниками. Он покинул вооруженное формирование, вернулся домой и начал вести скрытый образ жизни.

После пяти лет жизни в страхе перед наказанием мужчина узнал из СМИ о возможности освободиться от ответственности и воспользовался этим шансом.

О каком шансе идет речь? Согласно части 6 статьи 260 Уголовного кодекса "Создание непредусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований", под амнистию подпадают лица, которые находились в их составе, однако добровольно вышли из них и сообщили об их существовании органам государственной власти или органам местного самоуправления.

Теперь правоохранители проверяют показания мужчины. Если он не совершал никаких тяжких преступлений, его освободят от уголовной ответственности за помощь боевикам.