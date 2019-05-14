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      На Донбасі екс-бойовик здався в руки поліції: подробиці

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      Проросійський бойовик на Донбасі – ілюстративне фото
      Проросійський бойовик на Донбасі – ілюстративне фото / focus.ua

      До правоохоронців Бахмута звернувся 31-річний чоловік. Він зізнався поліцейським у тому, що перебував у лавах проросійських бойовиків навесні 2014 року. Якщо поліція встановить, що за цей час він не вчиняв тяжких злочинів, то звільнить його від кримінальної відповідальності.

      Житель Харківської області зізнався, що не втримався перед проросійською пропагандою та навесні 2014 року приїхав з сусідньої області в Часів Яр для того, щоб служити бойовикам.

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      Новобранця направили на блокпост у Бахмутському районі. Обов’язком озброєного чергового був огляд автомобілів та перевірка водіїв. Графік чергувань на блокпосту в нього був день через два. В інші дні чоловік з автоматом в руках патрулював місто,
      – передають правоохоронці.

      Проте, вже через півтора місяця після свого призначення найманець дійшов висновку, що ватажки бойовиків є звичайними злочинцями. Він покинув збройне формування, повернувся додому і почав вести прихований спосіб життя.

      Після п’яти років життя у страху перед покаранням чоловік дізнався зі ЗМІ про можливість звільнитися від відповідальності й скористався цим шансом.

      Про який шанс йдеться?Згідно з частиною 6 статті 260 Кримінального кодексу "Створення не передбачених законом воєнізованих або збройних формувань", під амністію підпадають особи, які перебували у їх складі, проте добровільно вийшли з них і повідомили про їх існування органи державної влади чи органи місцевого самоврядування.

      Тепер правоохоронці перевіряють свідчення чоловіка. Якщо він не здійснював жодних тяжких злочинів, його звільнять від кримінальної відповідальності за допомогу бойовикам.

      blog_ava
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      Теги: Новини України Війна на Донбасі Поліція Операція Об'єднаних сил Кримінальні новини
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