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На Донбассе ликвидировали пророссийского боевика, собрата "Моторолы": фото

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На Донбассе погиб пророссийский боевик Максим Довбня с позывным "Бармен".
На Донбассе погиб пророссийский боевик Максим Довбня с позывным "Бармен". / myrotvorets.center

В среду, 20 июня, во Ясиновкой на Донетчине погиб от осколочного ранения собрат ликвидированного ранее боевика "Моторолы" Максим Довбня с позывным "Бармен".

Об этом сообщил блогер Necro Mancer в Twitter.

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В соцсетях оккупанта называют "гордостью золотого состава Моторолы". Снайпер принимал участие в штурме донецкого аэропорта в составе подразделения "Спарта".

Кроме того, на сайте "Миротворец" сообщают, что Довбня был гражданином Украины, однако местом рождения одновременно указаны и русский поселок Желанная, и Курахово, что в Марьинском районе на Донетчине.

Известно также, что осенью 2014 года "Бармен" получил ранение в позвоночник, и с того времени передвигался на инвалидной коляске.


На Донбассе ликвидировали пророссийского боевика Максима Молота


Оккупант с позывным "Бармен" погиб на Донбассе


На Донбассе уничтожили собрата "Моторолы" Максима Молота


Оккупант с позывным "Бармен" погиб на Донбассе


Оккупант с позывным "Бармен" погиб на Донбассе

 

Теги: Новости Украины Война на Донбассе "Моторола" Жертвы
Источник: 24 Канал
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