На Донбасі ліквідували проросійського бойовика, побратима "Мотороли": фото
У середу, 20 червня, під Ясинівкою на Донеччинізагинув від осколкового поранення побратим ліквідованого раніше бойовика "Мотороли" Максим Довбня з позивним "Бармен".
Про це повідомив блогер Necro Mancer у Twitter.
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У соцмережах окупанта називають "гордістю золотого складу Мотороли". Снайпер брав участь у штурмі донецького аеропорту в складі підрозділу "Спарта".
Окрім того, на сайті "Миротворець" повідомляють, що Довбня був громадянином України, однак місцем народження одночасно вказані і російське селище Желанная, і Курахове, що у Мар'їнському районі на Донеччині.
Відомо також, що восени 2014 року "Бармен" отримав поранення в хребет, і з того часу пересувався на інвалідному візку.
На Донбасі ліквідували проросійського бойовика Максима Довбню
Окупант з позивним "Бармен" загинув на Донбасі
На Донбасі знищили побратима "Мотороли" Максима Довбню
Окупант Максим Довбня з позивним "Бармен" загинув на Донбасі
На Донбасі знищили проросійського бойовика Максима Довбню