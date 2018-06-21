На Донбасі ліквідували проросійського бойовика, побратима "Мотороли": фото

У середу, 20 червня, під Ясинівкою на Донеччинізагинув від осколкового поранення побратим ліквідованого раніше бойовика "Мотороли" Максим Довбня з позивним "Бармен".

Про це повідомив блогер Necro Mancer у Twitter.

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У соцмережах окупанта називають "гордістю золотого складу Мотороли". Снайпер брав участь у штурмі донецького аеропорту в складі підрозділу "Спарта".

Окрім того, на сайті "Миротворець" повідомляють, що Довбня був громадянином України, однак місцем народження одночасно вказані і російське селище Желанная, і Курахове, що у Мар'їнському районі на Донеччині.

Відомо також, що восени 2014 року "Бармен" отримав поранення в хребет, і з того часу пересувався на інвалідному візку.



На Донбасі ліквідували проросійського бойовика Максима Довбню



Окупант з позивним "Бармен" загинув на Донбасі



На Донбасі знищили побратима "Мотороли" Максима Довбню



Окупант Максим Довбня з позивним "Бармен" загинув на Донбасі