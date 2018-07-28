На Донбассе нацгвардейцы задержали пособников боевиков

Гвардейцы из состава Объединенных сил на Донбассе задержали восьмерых приспешников боевиков.

Об этом сообщает пресс-служба Нацгвардии.

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Их обнаружили в результате рейдов вблизи Мариуполя и поселка Благодатное Донецкой области. Военные увидели, что люди, которые хотели пересечь границу, есть в базах Нацполиции, как подозреваемые в сотрудничестве с незаконными вооруженными формированиями.

Именно поэтому их и задержали. И уже вручили подозрение по статье "создание незаконных вооруженных формирований".

Напомним, 7 июля, под Мариуполем сотрудники Нацгвардии задержали пророссийского боевика, который воевал на временно оккупированной территории Донбасса.