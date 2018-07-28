На Донбассе нацгвардейцы задержали пособников боевиков
Гвардейцы из состава Объединенных сил на Донбассе задержали восьмерых приспешников боевиков.
Об этом сообщает пресс-служба Нацгвардии.
Читайте также: В ОБСЕ объяснили, почему Россия вправе участвовать в миссии в Украине
Их обнаружили в результате рейдов вблизи Мариуполя и поселка Благодатное Донецкой области. Военные увидели, что люди, которые хотели пересечь границу, есть в базах Нацполиции, как подозреваемые в сотрудничестве с незаконными вооруженными формированиями.
Именно поэтому их и задержали. И уже вручили подозрение по статье "создание незаконных вооруженных формирований".
Напомним, 7 июля, под Мариуполем сотрудники Нацгвардии задержали пророссийского боевика, который воевал на временно оккупированной территории Донбасса.
Источник: 24 канал
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Выбор редакции
Комментарии
Выходные дни-2018: календарь праздников в Украине19 июля , 14:06
Яценюк объявил бессрочную акцию "Украина без Януковича"6 июля 2012 , 18:40 26
В центре Харькова произошла перестрелка, есть раненые: появились фото10 апреля , 18:13
Топ-новости: Тайсон может переехать в Турцию, ПСЖ усилился чемпионом мира25 декабря 2016 , 07:30
Динамо просмотрит потенциального легионера-новичка в сегодняшнем матче, – агент17 июля 2017 , 21:07