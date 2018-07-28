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На Донбасі нацгвардійці затримали поплічників бойовиків

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На Донбасі нацгвардійці затримали поплічників бойовиків
На Донбасі нацгвардійці затримали поплічників бойовиків / Фото з відкритих джерел

Гвардійці зі складу Об’єднаних сил на Донбасі затримали вісьмох поплічників бойовиків.

Про це повідомляє прес-служба Нацгвардії.

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Їх виявили в результаті рейдів поблизу Маріуполя та селища Благодатне Донецької області. Військові побачили, що люди, які хотіли перетнути кордон, є у базах Нацполіції, як підозрювані у співпраці з незаконними збройними формуваннями.

Саме тому їх і затримали. І вже вручили підозру за статтею "створення незаконних збройних формувань".

Нагадаємо, 7 липня, під Маріуполем співробітники Нацгвардії затримали проросійського бойовика, який воював на тимчасово окупованій територій Донеччини.

Теги: Новини України Війна на Донбасі Нацгвардія Україна – Росія
Джерело: 24 канал
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