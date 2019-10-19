На Донбассе нашли тело агента ФБР, пропавшего 4 года назад

На Донбассе нашли тело внештатного сотрудника ФБР США Билли Рейли, который при невыясненных обстоятельствах исчез еще в 2015 году. Агент отправился на оккупированные территории ради собственного расследования катастрофы MH17.

Для расследования он отправился на ростовскую базу сепаратистов движения "Новороссия", после чего пропал, сообщает издание The Wall Street Journal.

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Выяснилось, что там он был жестоко убит. Его родители начали поиски сына, которые были безуспешными, пока в конце 2018 года им не сообщили, что нашли тело Билли в водохранилище на Донбассе.

Причиной гибели американского агента являются многочисленные проникающие ножевые ранения в районе грудной клетки.

Также удалось выяснить, что после прибытия на базу "Новороссии" Рейли планировал попасть на оккупированный Донбасс в составе "гуманитарного конвоя". Свою поездку он обсудил с куратором из ФБР и даже заполнил анкету "добровольца" боевиков.

25 июня 2015 года он попытался пересечь границу Украины вместе с российскими наемниками, после чего перестал выходить на связь.

ФБР уже успело оспорить свою причастность к поездке внештатного агента на оккупированный Донбасс. Зато американское издание утверждает, что именно куратор попросил Билли заняться изучением боевиков.



Карта оккупированных территорий Донбасса / инфографика 24 канала