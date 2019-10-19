На Донбасі знайшли тіло агента ФБР, який зник 4 роки тому

На Донбасі знайшли тіло позаштатного працівника ФБР США Біллі Рейлі, який за нез'ясованих обставин зник ще у 2015 році. Агент відправився на окуповані території задля власного розслідування катастрофи MH17.

Для розслідування він відправився на ростовську базу сепаратистів руху "Новоросія", після чого зник, повідомляє видання The Wall Street Journal.

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З'ясувалося, що там він був жорстоко вбитий. Його батьки розпочали пошуки сина, які були безуспішними, поки наприкінці 2018 року їм не повідомили, що знайшли Біллі тіло у водосховищі на Донбасі.

Причиною загибелі американського агента є численні проникаючі ножові поранення в районі грудної клітки.

Також вдалося з'ясувати, що після прибуття на базу "Новоросії" Рейлі планував потрапити на окупований Донбас у складі "гуманітарного конвою". Свою поїздку він обговорив з куратором з ФБР і навіть заповнив анкету "добровольця" бойовиків.

25 червня 2015 року він спробував перетнути кордон України разом з російськими найманцями, після чого перестав виходити на зв'язок.

ФБР вже встигло заперечити свою причетність до поїздки позаштатного агента на окупований Донбас. Натомість американське видання стверджує, що саме куратор попросив Біллі зайнятися дослідженням бойовиків.



Карта окупованих територій Донбасу / інфографіка 24 каналу