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      Як кримінал і різні маргінали окуповували Донбас у 2014-му: резонансне зізнання Гіркіна

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      Гіркін зізнався, що привів до "влади" на Донбасі криміналітет
      Гіркін зізнався, що привів до "влади" на Донбасі криміналітет / Соцмережі

      У 2014 році, коли російські війська та їхні посіпаки зайшли на територію України, на керівних посадах на окупованих територіях опинилися різного роду маргінальні елементи.

      Про це розповів так званий колишній "міністр оборони "ДНР" Ігор Гіркін (справжнє прізвище Стрєлков) у коментарі одному з пропагандистських ресурсів. За його словами, серед тих людей, якого він ставив, найбільшим злодієм виявився так званий "народний мер Слов’янська" В’ячеслав Пономарьов.

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      Ми позиціонували себе як майбутня влада. Для того, щоб розуміти, у який банк поїхати, мені потрібні були люди. Поїхати та поставити банк – це означає, що слід поставити свого керівника. Де ж його взяти? Ось призначив я Пономарьова "народним мером". А він виявився злочинцем і наркоманом. А потім ще почав різні безчинства здійснювати, 
      – підкреслив бойовик.

      За його словами, військовий наставник бойовиків Ігор Безлер (позивний – "Бєс") всі банкомати обніс, але у нього був зовсім інший контингент, ніж у Гіркіна.

      "Якби я був батьком Махном, я б заїхав, пограбував би банк, розстріляв би та перевішав купу народу, та, не втративши жодної людини, звідти б виїхав до іншого міста", – додав він.

      Хто такий батько Махно? Повне ім’я – Нестор Іванович Махно. Це політичний та військовий діяч, командувач Революційної повстанської армії України, керівник селянського повстанського руху 1918–1921 років, відомий анархіст і тактик ведення партизанської війни.

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      До слова, один із колишніх ватажків проросійських бойовиків Донеччини Олександр Бородай розповів, що підрив тамтешнього військового ватажка "Мотороли" стався внаслідок розбірок з місцевим криміналом. 

      Хто такий Ігор Стрєлков

      Його справжнє ім’я – Ігор Всеволодович Гіркін. Народився він 17 грудня 1970 році у Москві. Став відомим на початку протистояння України та Росію на південному сході (весна 2014 року). Зокрема, він є причетним до захоплення Верховної ради АР Крим. Також Стрєлков-Гіркін командував штурмом фотограметричного центру у Сімферополі (у результаті загинув військовослужбовець Збройних сил України Сергій Кокурін) та був керівником російського диверсійного угруповання у Сімферополі. За інформацією ЗМІ, він був куратором перемовин самопроголошеного "прем'єр-міністра Криму" Сергія Аксьонова з російським керівництвом.

      Після окупації Криму Гіркін перебрався на Донбас, де очолюваний ним загін, який прибув з Росії, захопив в квітні того ж року міста Слов'янськ та Краматорськ на Донеччині. З 16 травня до 14 серпня 2014 року займав посаду "міністра оборони" фейкової "ДНР". На Донбасі він ще організував незаконне утримання військовослужбовців 25-ї окремої повітрянодесантної бригади ВДВ ЗСУ у Слов'янську 16 квітня 2014 року. Група під керівництвом Гіркіна організувала й викрадення, катування та вбивство депутата Горлівської міської ради Володимира Рибака, студента КПІ Юрія Поправка та учасника Євромайдану Юрія Дяковського.

      Україна щодо Стрєлкова-Гіркіна розпочала кримінальне провадження за фактом організації викрадення людини, катування та умисного вбивства, а також вчинення дій на шкоду суверенітету, територіальній цілісності та недоторканності України, проведення диверсійно-підривної діяльності та організації масових заворушень на території України. Його оголошено у розшук. Гіркіну закидають створення терористичної організації та здійснення терактів в Україні.

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      Теги: Новини України Новини політики Війна на Донбасі Україна – Росія Проросійські бойовики Історія
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