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      ХЭЛЛОУИН АНГЕЛА МЕРКЕЛЬ ВЗРЫВ В АРХАНГЕЛЬСКЕ

      На Донбассе незначительное обострение: среди бойцов ООС и боевиков есть раненые

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      Ситуация на Донбассе в зоне ООС
      Ситуация на Донбассе в зоне ООС / Иллюстративное фото

      В течение среды, 31 октября, пророссийские боевики 24 раза обстреляли позиции бойцов Операции Объединенных сил на Донбассе, применив при этом 5 раз запрещенное минскими соглашениями оружие. Вследствие обстрелов 2 украинских военных получили ранения, но обошлось без потерь.

      Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.

      Относительно потерь российских оккупационных сил, то, по данным украинской разведки, ранения получили 4 пророссийских боевиков.

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      В штабе ООС уточнили, что российские оккупационные силы вели прицельный огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

      Вблизи Нижнего ночью враг обстрелял опорные пункты украинских военных из артиллерии калибра 122 миллиметра. Примерно в то же время в районе Крымского пророссийские боевики били из минометов калибра 82 и 120 миллиметра. Два случая применения оккупантами минометов зафиксированы и вблизи Золотого.

      Кроме того, в течение среды российские оккупационные силы обстреляли позиции бойцов ООС в районах Новоселовки Второй, Авдеевки, Песков, Новотроицкого, Березово, Новомихайловки, Старогнатовки, Павлополя, Водяного, Гнутово, Лебединского и Широкино.

      От начала четверга, 1 ноября, зафиксировано обстрелы позиций ООС в районе Авдеевки из автоматических гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

       

      Теги: Новости Украины Операция Объединенных сил Война на Донбассе
      Источник: 24 канал
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