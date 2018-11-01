На Донбассе незначительное обострение: среди бойцов ООС и боевиков есть раненые

В течение среды, 31 октября, пророссийские боевики 24 раза обстреляли позиции бойцов Операции Объединенных сил на Донбассе, применив при этом 5 раз запрещенное минскими соглашениями оружие. Вследствие обстрелов 2 украинских военных получили ранения, но обошлось без потерь.

Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.

Относительно потерь российских оккупационных сил, то, по данным украинской разведки, ранения получили 4 пророссийских боевиков.

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В штабе ООС уточнили, что российские оккупационные силы вели прицельный огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Вблизи Нижнего ночью враг обстрелял опорные пункты украинских военных из артиллерии калибра 122 миллиметра. Примерно в то же время в районе Крымского пророссийские боевики били из минометов калибра 82 и 120 миллиметра. Два случая применения оккупантами минометов зафиксированы и вблизи Золотого.

Кроме того, в течение среды российские оккупационные силы обстреляли позиции бойцов ООС в районах Новоселовки Второй, Авдеевки, Песков, Новотроицкого, Березово, Новомихайловки, Старогнатовки, Павлополя, Водяного, Гнутово, Лебединского и Широкино.

От начала четверга, 1 ноября, зафиксировано обстрелы позиций ООС в районе Авдеевки из автоматических гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.