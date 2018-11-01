На Донбасі незначне загострення: серед бійців ООС і бойовиків є поранені

Протягом середи, 31 жовтня, проросійські бойовики 24 рази обстріляли позиції бійців Операції Об’єднаних сил на Донбасі, застосувавши при цьому 5 разів заборонену мінськими угодами зброю. Внаслідок обстрілів 2 українських військових зазнали поранень, проте обійшлося без втрат.

Про це повідомляє прес-центр штабу ООС.

Щодо втрат російських окупаційних сил, то за даними української розвідки, поранення отримали 4 проросійських бойовиків.

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У штабі ООС уточнили, що російські окупаційні сили вели прицільний вогонь із гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

Поблизу Нижнього вночі ворог обстріляв опорні пункти українських військових з артилерії калібру 122 міліметри. Приблизно в той же час у районі Кримського проросійські бойовики гатили з мінометів калібру 82 та 120 міліметри. Два випадки застосування окупантами мінометів зафіксовано і поблизу Золотого.

Крім того, протягом середи російські окупаційні сили обстріляли позиції бійців ООС у районах Новоселівки Другої, Авдіївки, Пісків, Новотроїцького, Березового, Новомихайлівки, Старогнатівки, Павлополя, Водяного, Гнутового, Лебединського та Широкиного.

Від початку четверга, 1 листопада, зафіксовано обстріл позицій ООС у районі Авдіївки з автоматичних гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.