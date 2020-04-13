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      На Донбассе оккупанты нарушили режим тишины: украинцы дали отпор

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      Украинцы заставили оккупантов прекратить обстрелы / Вчасно

      Российские вооруженные формирования трижды нарушали режим прекращения огня на Донбассе 13 апреля. Украинские военные ответили прицельным огнем и заставили оккупантов прекратить активность.

      Враг пытался вести огонь по украинским позициям вблизи Песков, Павлополя и Крымского. Об этом сообщает штаб ООС в фейсбуке.

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      На такие дерзкие действия российских наемников украинские военнослужащие отвечали прицельным огнем по опорным пунктам противника. Сохраняя контроль над ситуацией, наши воины заставили оккупантов немедленно прекратить любую активность,
      – говорится в сообщении штаба ООС.

      Среди украинских военнослужащих потерь и ранений нет. Потери противника уточняются. На других участках ситуация остается стабильной.

      Также в штабе операции Объединенных сил отмечают, что пока случаев коронавирусной инфекции среди личного состава не зафиксировано.

      Карта окупованих територій
      Карта оккупированных территорий / Инфографика 24 канала

      Автор: Ирина Пундор
      Теги: Украина – Россия Война на Донбассе Новости Украины Операция Объединенных сил Оккупированные территории
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