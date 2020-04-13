На Донбассе оккупанты нарушили режим тишины: украинцы дали отпор

Российские вооруженные формирования трижды нарушали режим прекращения огня на Донбассе 13 апреля. Украинские военные ответили прицельным огнем и заставили оккупантов прекратить активность.

Враг пытался вести огонь по украинским позициям вблизи Песков, Павлополя и Крымского. Об этом сообщает штаб ООС в фейсбуке.

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На такие дерзкие действия российских наемников украинские военнослужащие отвечали прицельным огнем по опорным пунктам противника. Сохраняя контроль над ситуацией, наши воины заставили оккупантов немедленно прекратить любую активность,

– говорится в сообщении штаба ООС.

Среди украинских военнослужащих потерь и ранений нет. Потери противника уточняются. На других участках ситуация остается стабильной.

Также в штабе операции Объединенных сил отмечают, что пока случаев коронавирусной инфекции среди личного состава не зафиксировано.



Карта оккупированных территорий / Инфографика 24 канала