На Донбассе оккупанты нарушили режим тишины: украинцы дали отпор
Российские вооруженные формирования трижды нарушали режим прекращения огня на Донбассе 13 апреля. Украинские военные ответили прицельным огнем и заставили оккупантов прекратить активность.
Враг пытался вести огонь по украинским позициям вблизи Песков, Павлополя и Крымского. Об этом сообщает штаб ООС в фейсбуке.
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На такие дерзкие действия российских наемников украинские военнослужащие отвечали прицельным огнем по опорным пунктам противника. Сохраняя контроль над ситуацией, наши воины заставили оккупантов немедленно прекратить любую активность,
– говорится в сообщении штаба ООС.
Среди украинских военнослужащих потерь и ранений нет. Потери противника уточняются. На других участках ситуация остается стабильной.
Также в штабе операции Объединенных сил отмечают, что пока случаев коронавирусной инфекции среди личного состава не зафиксировано.
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