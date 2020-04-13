На Донбасі окупанти порушили режим тиші: українці дали відсіч
Російські збройні формування тричі порушували режим припинення вогню на Донбасі 13 квітня. Українські військові відповіли прицільним вогнем і змусили окупантів припинити активність.
Ворог намагався вести вогонь по українських позиціях поблизу Пісків, Павлополя і Кримського. Про це повідомляє штаб ООС у фейсбуці.
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На такі зухвалі дії російських найманців українські військовослужбовці відповідали прицільним вогнем по опорних пунктах противника. Зберігаючи контроль над ситуацією, наші воїни змусили окупантів негайно припинити будь-яку активність,
– йдеться у повідомленні штабу ООС.
Серед українських військовослужбовців втрат та поранень немає. Втрати противника уточнюються. На інших ділянках ситуація залишається стабільною.
Також у штабі Операції Об’єднаних сил зазначають, що наразі випадків коронавірусної інфекції серед особового складу не зафіксовано.
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