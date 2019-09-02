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      На Донбассе опять погиб украинский воин

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      На Донбассе погиб украинский военный
      На Донбассе погиб украинский военный / Соцсети

      В зоне проведения Операции Объединенных сил на Донбассе погиб военнослужащий ВСУ. Произошло это 2 сентября.

      Как сообщили в пресс-центре Объединенных сил, военный в результате вражеского обстрела со стороны боевиков получил ранение, несовместимое с жизнью.

      Тяжело! Пригласили тишину, но открыли огонь и ранили бойца ВСУ: подлый поступок оккупантов на Донбассе

      Обстоятельства инцидента выясняет рабочая группа.

      Командование Объединенных сил выразило соболезнования родным и близким погибшего.

      К слову, накануне в больнице Днепра умер сержант Александр Грицаюк. Он получил смертельные ранения 25 августа под Марьинкой. Тогда боевики также обстреляли украинские позиции.

      21 июля на Донбассе началось бессрочное "хлебное перемирие". Установлено оно вдоль всей линии разграничения в Донецкой и Луганской областях. Предусматривает этот режим тишины обоюдное прекращение ведения огня из любых видов вооружения. Официально за время перемирия, с 21 июля по 20 августа, в зоне проведения ОС погибли 8 украинских военных и 17 получили ранения. Правда, неофициально количество жертв намного больше – СМИ, в частности 24 канал, сообщали об около 15 погибших.

      blog_ava
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      Теги: Жертвы Новости Украины Операция Объединенных сил Война на Донбассе Вооруженные силы Украины
      Источник: 24 канал
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