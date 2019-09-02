На Донбасі вкотре загинув український воїн
У зоні проведення Операції Об’єднаних сил на Донбасі загинув військовослужбовець ЗСУ. Сталося це 2 вересня.
Як повідомили у прес-центрі Об’єднаних сил, військовий внаслідок ворожого обстрілу з боку бойовики зазнав поранення, несумісне з життям.
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Обставини інциденту наразі з’ясовує робоча група.
Командування Об'єднаних сил висловило співчуття рідним і близьким загиблого.
До слова, напередодні у лікарні Дніпра помер сержант Олександр Грицаюк. Він зазнав смертельних поранень 25 серпня під Мар’їнкою. Тоді бойовики також обстріляли українські позиції.
21 липня на Донбасі розпочалося безстрокове "хлібне перемир’я. Встановлено його уздовж усієї лінії розмежування в Донецькій і Луганській областях. Передбачає цей режим тиші обопільне припинення ведення вогню з будь-яких видів озброєння. Офіційно за час перемир'я ,з 21 липня по 20 серпня, в зоні проведення ОС загинули 8 українських військових і 17 отримали поранення. Щоправда, неофіційно кількість жертв є набагато більшою – ЗМІ, зокрема 24 канал, повідомляли про близько 15 загиблих.