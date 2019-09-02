На Донбасі вкотре загинув український воїн

21 липня на Донбасі розпочалося безстрокове "хлібне перемир’я. Встановлено його уздовж усієї лінії розмежування в Донецькій і Луганській областях. Передбачає цей режим тиші обопільне припинення ведення вогню з будь-яких видів озброєння. Офіційно за час перемир'я ,з 21 липня по 20 серпня, в зоні проведення ОС загинули 8 українських військових і 17 отримали поранення. Щоправда, неофіційно кількість жертв є набагато більшою – ЗМІ, зокрема 24 канал, повідомляли про близько 15 загиблих.