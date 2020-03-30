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      На Донбассе от пули снайпера погиб военный

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      Война на Донбассе / Иллюстративное фото / 24 канал

      Российские оккупанты продолжают обстреливать позиции украинских военных на Донбассе. Так, на одной из позиций в Донецкой области в украинского бойца попала пуля снайпера.

      От огнестрельного ранения защитник умер на месте. Еще одного украинского военного пророссийские боевики ранили на Луганщине.

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      К сожалению, 30 марта Украина потеряла еще одного мужественного защитника. На одной из позиций, что в Донецкой области, от вражеского снайперского огня погиб военнослужащий Вооруженных Сил Украины. Командование объединенных сил выражает искренние соболезнования родным и близким погибшего военнослужащего,
      – говорится в сообщении.

      Тем временем на Луганщине в результате вражеского обстрела из запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 82 миллиметра, автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия, осколочное ранение получил один украинский защитник.

      Его эвакуировали с места проведения военных действий в госпиталь и оперативно оказали медицинскую помощь. Состояние здоровья защитника медики оценивают как удовлетворительное.

      "Для подавления огня противника подразделения операции Объединенных сил применили имеющееся вооружение. Потери противника уточняются", – добавляют в штабе ООС.

      Карта окупованих територій на Донбасі
      Карта оккупированных территорий на Донбассе / Инфографика 24 канала

      Автор: Ирина Выхрущ
      Теги: Новости Украины Война на Донбассе Жертвы Операция Объединенных сил
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