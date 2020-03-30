На Донбассе от пули снайпера погиб военный
Российские оккупанты продолжают обстреливать позиции украинских военных на Донбассе. Так, на одной из позиций в Донецкой области в украинского бойца попала пуля снайпера.
От огнестрельного ранения защитник умер на месте. Еще одного украинского военного пророссийские боевики ранили на Луганщине.
Смотрите также Боевики продолжают крыть минами украинских военных
К сожалению, 30 марта Украина потеряла еще одного мужественного защитника. На одной из позиций, что в Донецкой области, от вражеского снайперского огня погиб военнослужащий Вооруженных Сил Украины. Командование объединенных сил выражает искренние соболезнования родным и близким погибшего военнослужащего,
– говорится в сообщении.
Тем временем на Луганщине в результате вражеского обстрела из запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 82 миллиметра, автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия, осколочное ранение получил один украинский защитник.
Его эвакуировали с места проведения военных действий в госпиталь и оперативно оказали медицинскую помощь. Состояние здоровья защитника медики оценивают как удовлетворительное.
"Для подавления огня противника подразделения операции Объединенных сил применили имеющееся вооружение. Потери противника уточняются", – добавляют в штабе ООС.
Карта оккупированных территорий на Донбассе / Инфографика 24 канала
Читайте также
-
Рынок труда в условиях карантина: как найти дистанционную работусегодня , 12:12
-
Игорь Уманский больше не министер финансов: что о нем известносегодня , 15:00
-
Вы убиваете нас, – предприниматель эмоционально обратилась к власти из-за карантинасегодня , 12:21
-
Украинцев, прилетевших с Бали, не выпускают из самолета 8 часов: фото, видеосегодня , 12:26
-
Рада не назначила министром энергетики Ольгу Буславецсегодня , 14:40
-
Мир на карантине: список ограничений и штрафов заграницейсегодня , 11:59