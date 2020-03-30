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      Боевики продолжают крыть минами украинских военных: горячие точки Донбасса суток 29 марта

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      Как прошли сутки на Донбассе / Соцсети

      В течение суток 29 марта пророссийские боевики на Донбассе 13 раз нарушали режим прекращения огня. Противник обстреливал украинские позиции из запрещенных минскими договоренностями минометов калибров 120 и 82 миллиметра, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

      По информации прессцентра Объединенных сил, одиннадцать обстрелов было зафиксировано в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток".

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      • По защитникам Павлополя оккупанты вели огонь из минометов калибра 120 миллиметров. Всего они выпустили 10 мин.
         
      • Неподалеку Водяного и Богдановки оккупанты применяли минометы калибра 82 миллиметра и выпустили всего 10 мин. Также они использовали гранатометы различных систем.
         
      • Дважды враг обстрелял опорные пункты украинских военных вблизи населенного пункта Березовое – из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.
         
      • По защитникам Старогнатовки произошло три обстрела из подствольных гранатометов и стрелкового оружия.
      • Неподалеку Тарамчука оккупанты применили автоматический станковый гранатомет и крупнокалиберные пулеметы.
         
      • Вблизи Авдеевки боевики вели огонь из автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.
         
      • Близ Шахты Бутовка обстреляли украинские позиции из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.


      В районе ответственности оперативно-тактического группировки "Север" оккупанты дважды обстреляли позиции украинских защитников.

      • Вблизи Луганского по позициям Объединенных сил оккупанты выпустили семь мин из миномета калибра 82 миллиметра.
         
      • По защитникам Гладосово оккупанты вели огонь из станкового противотанкового гранатомета, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

      К счастью, в результате боевых действий никто из украинских военных не погиб и не пострадал. На все вражеские обстрелы подразделения Объединенных сил отреагировали и дали боевикам адекватный ответ.

      С начала суток 30 марта состоялся только один обстрел украинских позиций. Произошло это в районе ответственности оперативно-тактического группировки "Восток", а именно вблизи Водяного. Здесь оккупанты использовали миномет калибра 82 миллиметра.

      Потерь среди украинских воинов нет. Как подчеркнули в штабе, военнослужащие Объединенных сил приняли необходимые меры для прекращения огневой провокации противника.

      Кроме того, за прошедшие сутки ни одного случая заболевания коронавирусом среди личного состава Объединенных сил зафиксировано не было.

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      В течение суток 28 марта оккупанты 15 раз открывали огонь. Вследствие вражеских обстрелов 2 украинских защитника получили ранения.

      Карта окупованих територій
      Карта оккупированных территорий / Инфографика 24 канала

      Автор: Андрей Шляхтин
      Теги: Новости Украины Пророссийские боевики Операция Объединенных сил Война на Донбассе
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