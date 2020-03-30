Боевики продолжают крыть минами украинских военных: горячие точки Донбасса суток 29 марта

В течение суток 29 марта пророссийские боевики на Донбассе 13 раз нарушали режим прекращения огня. Противник обстреливал украинские позиции из запрещенных минскими договоренностями минометов калибров 120 и 82 миллиметра, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

По информации прессцентра Объединенных сил, одиннадцать обстрелов было зафиксировано в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток".

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По защитникам Павлополя оккупанты вели огонь из минометов калибра 120 миллиметров. Всего они выпустили 10 мин.



оккупанты вели огонь из минометов калибра 120 миллиметров. Всего они выпустили 10 мин. Неподалеку Водяного и Богдановки оккупанты применяли минометы калибра 82 миллиметра и выпустили всего 10 мин. Также они использовали гранатометы различных систем.



и оккупанты применяли минометы калибра 82 миллиметра и выпустили всего 10 мин. Также они использовали гранатометы различных систем. Дважды враг обстрелял опорные пункты украинских военных вблизи населенного пункта Березовое – из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.



– из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов. По защитникам Старогнатовки произошло три обстрела из подствольных гранатометов и стрелкового оружия.

Неподалеку Тарамчука оккупанты применили автоматический станковый гранатомет и крупнокалиберные пулеметы.



оккупанты применили автоматический станковый гранатомет и крупнокалиберные пулеметы. Вблизи Авдеевки боевики вели огонь из автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.



боевики вели огонь из автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов. Близ Шахты Бутовка обстреляли украинские позиции из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.



В районе ответственности оперативно-тактического группировки "Север" оккупанты дважды обстреляли позиции украинских защитников.

Вблизи Луганского по позициям Объединенных сил оккупанты выпустили семь мин из миномета калибра 82 миллиметра.



по позициям Объединенных сил оккупанты выпустили семь мин из миномета калибра 82 миллиметра. По защитникам Гладосово оккупанты вели огонь из станкового противотанкового гранатомета, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

К счастью, в результате боевых действий никто из украинских военных не погиб и не пострадал. На все вражеские обстрелы подразделения Объединенных сил отреагировали и дали боевикам адекватный ответ.

С начала суток 30 марта состоялся только один обстрел украинских позиций. Произошло это в районе ответственности оперативно-тактического группировки "Восток", а именно вблизи Водяного. Здесь оккупанты использовали миномет калибра 82 миллиметра.

Потерь среди украинских воинов нет. Как подчеркнули в штабе, военнослужащие Объединенных сил приняли необходимые меры для прекращения огневой провокации противника.

Кроме того, за прошедшие сутки ни одного случая заболевания коронавирусом среди личного состава Объединенных сил зафиксировано не было.

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В течение суток 28 марта оккупанты 15 раз открывали огонь. Вследствие вражеских обстрелов 2 украинских защитника получили ранения.



Карта оккупированных территорий / Инфографика 24 канала