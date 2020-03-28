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      Зеленский назначил командующим ВСУ Руслана Хомчака, а руководителем ООС – Наева

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      Сергей Наев / 24 канал

      Президент Владимир Зеленский провел несколько кадровых перестановок в Вооруженных силах Украины. В частности, на должность командующего ООС он назначил Сергея Наева. Вооруженные силы Украины тем временем возглавил Руслан Хомчак.

      Интересно, что Объединенными силами Наев командовал и раньше: с марта 2018 года по май 2019-го. Впрочем, указом президента Порошенко был уволен с занимаемой должности. О назначении Наева руководителем ООС говорится в указе президента Владимира Зеленского.

      Биография Что известно о Сергее Наеве

      Назначить Наева Сергея Ивановича командующим Объединенных сил Вооруженных Сил Украины,
      – говорится в указе Зеленского.

      Внимание! До сих пор командующим ООС был генерал-лейтенант Владимир Кравченко. За период его пребывания на посту на Донбассе провели 2 разведения войск – в Золотом и Петровском.

      Кроме того, глава государства назначил главнокомандующим Вооруженных Сил Руслана Хомчака, который до этого был начальником Генерального штаба.

      В свою очередь, начальником Генерального штаба президент назначил Сергея Корнийчука, который ранее был первым заместителем Хомчака.

      Кто такой Сергей Наев?
      Украинский военный, генерал-лейтенант. Кроме должности руководителя ООС, занимал также должность заместителя начальника Генштаба ВСУ в течение марта 2018 года.

      Участвовал в боях за Донецкий аэропорт, был руководителем сектора "Б". В конце 2017-го года был командующим Сухопутных войск ВСУ.

      Родной брат Наева проживает и работает в оккупированном Россией Крыму.
      Наев женат, воспитывает двух сыновей и дочь.

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      Автор: Ирина Выхрущ
      Теги: Новости Украины Владимир Зеленский Война на Донбассе Операция Объединенных сил Сергей Наев Новости политики
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