Зеленский назначил командующим ВСУ Руслана Хомчака, а руководителем ООС – Наева

Президент Владимир Зеленский провел несколько кадровых перестановок в Вооруженных силах Украины. В частности, на должность командующего ООС он назначил Сергея Наева. Вооруженные силы Украины тем временем возглавил Руслан Хомчак.

Интересно, что Объединенными силами Наев командовал и раньше: с марта 2018 года по май 2019-го. Впрочем, указом президента Порошенко был уволен с занимаемой должности. О назначении Наева руководителем ООС говорится в указе президента Владимира Зеленского.

Биография Что известно о Сергее Наеве

Назначить Наева Сергея Ивановича командующим Объединенных сил Вооруженных Сил Украины,

– говорится в указе Зеленского.

Внимание! До сих пор командующим ООС был генерал-лейтенант Владимир Кравченко. За период его пребывания на посту на Донбассе провели 2 разведения войск – в Золотом и Петровском.

Кроме того, глава государства назначил главнокомандующим Вооруженных Сил Руслана Хомчака, который до этого был начальником Генерального штаба.

В свою очередь, начальником Генерального штаба президент назначил Сергея Корнийчука, который ранее был первым заместителем Хомчака.

Кто такой Сергей Наев?

Украинский военный, генерал-лейтенант. Кроме должности руководителя ООС, занимал также должность заместителя начальника Генштаба ВСУ в течение марта 2018 года.



Участвовал в боях за Донецкий аэропорт, был руководителем сектора "Б". В конце 2017-го года был командующим Сухопутных войск ВСУ.



Родной брат Наева проживает и работает в оккупированном Россией Крыму.

Наев женат, воспитывает двух сыновей и дочь.