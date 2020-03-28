Зеленский назначил командующим ВСУ Руслана Хомчака, а руководителем ООС – Наева
Президент Владимир Зеленский провел несколько кадровых перестановок в Вооруженных силах Украины. В частности, на должность командующего ООС он назначил Сергея Наева. Вооруженные силы Украины тем временем возглавил Руслан Хомчак.
Интересно, что Объединенными силами Наев командовал и раньше: с марта 2018 года по май 2019-го. Впрочем, указом президента Порошенко был уволен с занимаемой должности. О назначении Наева руководителем ООС говорится в указе президента Владимира Зеленского.
Биография Что известно о Сергее Наеве
Назначить Наева Сергея Ивановича командующим Объединенных сил Вооруженных Сил Украины,
– говорится в указе Зеленского.
Внимание! До сих пор командующим ООС был генерал-лейтенант Владимир Кравченко. За период его пребывания на посту на Донбассе провели 2 разведения войск – в Золотом и Петровском.
Кроме того, глава государства назначил главнокомандующим Вооруженных Сил Руслана Хомчака, который до этого был начальником Генерального штаба.
В свою очередь, начальником Генерального штаба президент назначил Сергея Корнийчука, который ранее был первым заместителем Хомчака.
Кто такой Сергей Наев?
Украинский военный, генерал-лейтенант. Кроме должности руководителя ООС, занимал также должность заместителя начальника Генштаба ВСУ в течение марта 2018 года.
Участвовал в боях за Донецкий аэропорт, был руководителем сектора "Б". В конце 2017-го года был командующим Сухопутных войск ВСУ.
Родной брат Наева проживает и работает в оккупированном Россией Крыму.
Наев женат, воспитывает двух сыновей и дочь.