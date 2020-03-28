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      Зеленський призначив командувачем ЗСУ Руслана Хомчака, а керівником ООС – Наєва

      - Читать новость на русском
      Сергій Наєв / 24 канал

      Президент Володимир Зеленський провів кілька кадрових перестановок у Збройних силах України. Зокрема, на посаду командувача ООС він призначив Сергія Наєва. Збройні сили України тим часом очолив Руслан Хомчак.

      Цікаво, що Об’єднаними силами Наєв командував і раніше: з березня 2018 року до травня 2019-го. Втім, указом президента Порошенка був звільнений із займаної посади. Про призначення Наєва керівником ООС мовиться в указі президента Володимира Зеленського.

      Біографія Що відомо про Сергія Наєва

      Призначити Наєва Сергія Івановича командувачем Об'єднаних сил Збройних Сил України,
      – мовиться в указі Зеленського.

      Увага! Досі командувачем ООС був генерал-лейтенант Володимир Кравченко. За період його перебування на посаді на Донбасі провели 2 розведення військ – у Золотому та Петрівському.

      Окрім того, глава держави призначив головнокомандувачем Збройних Сил Руслана Хомчака, який до цього був начальником Генерального штабу.

      Своєю чергою, начальником Генерального штабу президент призначив Сергія Корнійчука, який раніше був першим заступником Хомчака.

      Хто такий Сергій Наєв? Український військовик, генерал-лейтенант.Окрім посади керівника ООС, обіймав також посаду заступника начальника Генштабу ЗСУ упродовж березня 2018 року.

      Брав участь у боях за Донецький аеропорт, був керівником сектора "Б". Наприкінці 2017-го року був командувачем Сухопутних військ ЗСУ.

      Рідний брат Наєва проживає та працює в окупованому Росією Криму.

      Наєв одружений, виховує двох синів та доньку.

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      Автор: Ірина Вихрущ
      Теги: Новини України Володимир Зеленський Війна на Донбасі Операція Об'єднаних сил Сергій Наєв Новини політики
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