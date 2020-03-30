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      Бойовики продовжують крити мінами українських військових: гарячі точки Донбасу доби 29 березня

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      Як минула доба на Донбасі / Соцмережі

      Упродовж доби 29 березня проросійські бойовики на Донбасі 13 разів порушували режим припинення вогню. Противник обстрілював українські позиції із заборонених мінськими домовленостями мінометів калібрів 120 та 82 міліметрів, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

      За інформацією пресцентру Об’єднаних сил, одинадцять обстрілів було зафіксовано у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід".

      Зверніть увагу Зеленський призначив командувачем ЗСУ Руслана Хомчака, а керівником Об'єднаних сил ЗСУ – Наєва

      • По захисниках Павлополя окупанти вели вогонь із мінометів калібру 120 міліметрів. Загалом вони випустили 10 мін.
      • Неподалік Водяного та Богданівки окупанти застосовували міномети калібру 82 міліметри та випустили загалом 10 мін. Також вони використали гранатомети різних систем.
      • Двічі ворог обстріляв опорні пункти українських військових поблизу населеного пункту Березове – з гранатометів різних систем і великокаліберних кулеметів.
      • По оборонцях Старогнатівки відбулося три обстріли з підствольних гранатометів і стрілецької зброї. 
         
      • Неподалік Тарамчука окупанти застосували автоматичний станковий гранатомет і великокаліберні кулемети.
      • Поблизу Авдіївки бойовики вели вогонь із автоматичних станкових гранатометів і великокаліберних кулеметів.
      • Неподалік Шахти Бутівка обстріляли українські позиції з ручних протитанкових гранатометів і стрілецької зброї.

      У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" окупанти двічі обстріляли позиції українських захисників.

      • Поблизу Луганського по позиціях Об’єднаних сил окупанти випустили сім з міномету калібру 82 міліметри.
      • По оборонцях Гладосового окупанти вели вогонь зі станкового протитанкового гранатомету, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

      На щастя, внаслідок бойових дій ніхто з українських військових ані не загинув, ані не постраждав. На усі ворожі обстріли підрозділи Об’єднаних сил відреагували та дали бойовикам адекватну відповідь.

      Від початку доби 30 березня відбувся лише один обстріл українських позицій. Сталося це в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід", а саме поблизу Водяного. Тут окупанти використали міномет калібру 82 міліметри.

      Втрат серед українських воїнів також немає. Як підкреслили у штабі, військовослужбовці Об’єднаних сил вжили необхідних заходів для припинення вогневої провокації противника.

      Крім того, за минулу добу жодних випадків захворювання на коронавірус серед особового складу Об’єднаних сил зафіксовано не було.

      Радимо ознайомитися! Російсько-українська війна: Путін не має уникнути відповідальності

      Упродовж доби 28 березня окупанти 15 разів відкривали вогонь. Унаслідок ворожих обстрілів 2 українські захисники зазнали поранень.

      Карта окупованих територій
      Карта окупованих територій / Інфографіка 24 каналу

      Автор: Андрій Шляхтін
      Теги: Новини України Проросійські бойовики Операція Об'єднаних сил Війна на Донбасі
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