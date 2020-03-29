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      Бойовики 15 разів обстріляли позиції ЗСУ: є поранені

      -
      Війна на Донбасі / 5 канал

      Проросійські бойовики 28 березня 15 разів відкривали вогонь по позиціях українських захисників. Противник обстріляв наші позиції з заборонених Мінськом мінометів калібрів 120 та 82 міліметрів, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів, снайперської гвинтівки та стрілецької зброї.

      Так, 11 обстрілів зафіксували у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід"Про це інформують у штабі ООС.

      Важливо Зеленський призначив командувачем ЗСУ Руслана Хомчака, а керівником Об'єднаних сил ЗСУ – Наєва

      Найгарячіше було:

      • Неподалік Красногорівки ворог двічі обстріляв наші позиції з мінометів, випустивши 24 міни.
      • Поблизу Водяного окупанти двічі здійснили обстріл опорних пунктів підрозділів Об'єднаних сил з мінометів, випустивши загалом 23 міни, а також вели вогонь з автоматичного станкового гранатомета та великокаліберних кулеметів.
      • У районі населеного пункту Піски ворог випустив 9 мін з мінометів.
      • Неподалік Павлополя окупанти вели вогонь із міномета із використанням 5 мін.
      • По околицях Мар'їнки вороги двічі вели вогонь зі станкового протитанкового гранатомета та великокаліберних кулеметів.
      • По оборонцях Старогнатівки противник здійснив два обстріли зі стрілецької зброї, а неподалік Опитного застосував автоматичний станковий гранатомет.

      Наші захисники негайно реагували на ворожі провокації та відкривали прицільний вогонь по позиціях противника, змушуючи його припинити обстріли.

      Попри режим припинення вогню, окупанти досі продовжують обстрілювати позиції ООС. Від початку 2020 року на Донбасі уже загинув 41 військовий – поіменний список героїв тут.

      У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" ворог 4 рази обстріляв позиції українських захисників.

      Окупанти гатили:

      • Поруч з населеним пунктом Оріхове противник випустив 5 мін по наших позиціях.
      • По захисниках Зайцевого ворог вів вогонь з використанням автоматичних станкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.
      • Неподалік населених пунктів Шуми та Хутір Вільний окупанти обстріляли позиції військовослужбовців Об'єднаних сил зі станкового протитанкового гранатомета, снайперської та стрілецької зброї.

      У відповідь підрозділи Об'єднаних сил черговими вогневими засобами змусили збройні формування Російської Федерації припинити провокаційні обстріли.

      Вчора, 28 березня, внаслідок ворожих обстрілів 2 українські захисники отримали поранення. З початком цієї доби російські окупаційні війська вогневої активності не проявляли. Випадків захворювання на коронавірусну інфекцію серед особового складу Об'єднаних сил не зафіксовано.

      Карта окупованих територій
      Карта окупованих територій / Інфографіка 24 каналу

      Автор: Альона Захарова
      Теги: Окуповані території Проросійські бойовики Війна на Донбасі Війна Операція Об'єднаних сил Новини України
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