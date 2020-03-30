На Донбасі від кулі снайпера загинув військовий

Російські окупанти продовжують обстрілювати позиції українських військових на Донбасі. Так, на одній із позицій на Донеччині в українського бійця влучила куля снайпера.

Від вогнепального поранення захисник помер на місці. Ще одного українського військового проросійські бойовики поранили на Луганщині.

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На жаль, 30 березня Україна втратила ще одного мужнього захисника. На одній із позиції, що на Донеччині, від ворожого снайперського вогню загинув військовослужбовець Збройних Сил України. Командування об'єднаних сил висловлює щирі співчуття рідним та близьким загиблого військовослужбовця,

– мовиться у повідомленні.

Тим часом на Луганщині внаслідок ворожого обстрілу із заборонених мінськими домовленостями мінометів калібру 82 міліметри, автоматичних станкових гранатометів та стрілецької зброї осколкове поранення отримав один український захисник.

Його евакуювали з місця проведення військових дій до шпиталю та оперативно надали медичну допомогу. Стан здоров’я захисника медики оцінюють як задовільний.

"Для придушення вогню противника підрозділи операції Об’єднаних сил застосували наявне озброєння. Втрати противника уточняються", – додають у штабі ООС.

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