На Донбассе от вражеского огня погиб брат Героя Украины: фото

От враждебного обстрела боевиков так называемой "ДНР" на Донбассе погиб украинский военный, старший солдат Роман Чибинеев. Он получил смертельное ранение 11 апреля, когда пророссийские оккупанты обстреливали позиции украинских войск на Приазовье.

Летом Роману исполнилось 30 лет. Он – брат Героя Украины Валерия Чибинеева. О потере сообщили в 79-й отдельной десантно-штурмовой бригаде Николаева.

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Павший воин был искусным и обученным военнослужащим, достойно выполнял свои обязанности, был требовательным командиром и верным товарищем для своих собратьев,

– говорится в сообщении.

Брат павшего украинского защитника раньше тоже служил в этой десантно-штурмовой бригаде, а в 2016 году получил звание Герой Украины. Известно, что во время ведения боевых действий в районе поселка Бирюково Луганской области в июня 2014 года подразделение, возглавляемое капитаном Валерием Чибинеевим, уничтожило диверсионно-разведывательную группу противника и взяло в плен двух военных террористических войск. Вблизи поселка Изварино Луганской области в июле того же года, вместе со своими собратьями он вытащил из подбитого танка трех военнослужащих. Впоследствии – оборонял Донецкий аэропорт вблизи взлетной полосы аэропорта.

Погибший Роман Чибинеев родился 4 июня 1989 года в Бердянске. Он был на год моложе своего брата Валерия.

"Командование и личный состав воинской части выражает глубокие соболезнования родным и близким, слова поддержки брату павшего – бывшему военнослужащему бригады Герою Украины Валерию Чибинееву по поводу невыразимой потери брата", – говорится в сообщении военных.

По данным штаба ООС, в течение суток 11 апреля на временно оккупированном Донбассе было неспокойно. Так, в результате обстрелов со стороны оккупантов погиб один украинский военный и еще 8 получили ранения. Самый мощный удар по украинским защитникам боевики нанесли районе Павлополь в Донецкой области. Бой длился 2,5 часа.

Сколько военных погибло на Донбассе?​

С начала открытой российской агрессии против Украины, которая началась пять лет назад на Востоке Украины, погибло 2949 украинских военнослужащих. Только с начала 2019 в военных действиях погибло 12 защитников, еще более сотни получили ранения.



Однако, жертвами конфликта в Донбассе стали не только бойцы армии, но и мирное население. В целом, с начала войны было убито более 3 тысяч гражданских лиц, и еще почти 9 тысячполучили ранения.