На Донбассе погиб молодой защитник Украины
Украина снова потерпела тяжелые потери на Донбассе. 12 мая во время выполнения служебных обязанностей погиб солдат военной службы по контракту Денис Остроушко.
Об этом сообщили в Покровско-Ясиноватском военкомате, передает телеканал "Орбита".
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В 2017 году Покровско-Селидовский объединенный военный комиссариат призвал молодого парня на службу.
Военнослужащий родился в 1995 году. Проживал в городе Селидово, что в Донецкой области. У бойца осталась мать.
Напомним, в воскресенье, 6 мая, в районе населенного пункта Новогородское в Донецкой области при выполнении боевого задания погиб 21-летний водитель БМП Иван Сперелуп.
Источник: 24 Канал
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