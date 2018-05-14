17:52
14 май 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
13°C
16°C 9°C
  • вторник
    22°C 9°C
  • среда
    22°C 12°C
  • четверг
    22°C 13°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
ЕВРОВИДЕНИЕ 2018 ДТП С ДЕТЬМИ В БЕЛАРУСИ СЕВЕРНЫЙ ПОТОК-2 ОПЕРАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ СИЛ
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Сливки. Путин имеет талант. Военные вундеркинды
Вєсті Кремля
19:39, 12 мая
Вести.UA. Жир. Принцесса Лея-Тимошенко.
Вєсті.UA
20:46, 12 мая
Мошенники добрались до ОСМД: в чем опасность для жителей многоквартирного дома
ЦРУ
09:13, 9 мая
Як курки з
Підсумки дна
23:02, 13 мая
Вспомнить Все. Ужасы советских вытрезвителей
Згадати все
22:54, 11 мая
Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
ЕВРОВИДЕНИЕ 2018 ДТП С ДЕТЬМИ В БЕЛАРУСИ СЕВЕРНЫЙ ПОТОК-2 ОПЕРАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ СИЛ

На Донбассе погиб молодой защитник Украины

313 Читати новину українською
На Донбассе погиб Денис Остроушко
На Донбассе погиб Денис Остроушко / Коллаж 24 Канала

Украина снова потерпела тяжелые потери на Донбассе. 12 мая во время выполнения служебных обязанностей погиб солдат военной службы по контракту Денис Остроушко.

Об этом сообщили в Покровско-Ясиноватском военкомате, передает телеканал "Орбита".

Читайте также: С начала агрессии России на Донбассе ВСУ потеряли 3332 военных, – Полторак

В 2017 году Покровско-Селидовский объединенный военный комиссариат призвал молодого парня на службу.

Военнослужащий родился в 1995 году. Проживал в городе Селидово, что в Донецкой области. У бойца осталась мать.

Напомним, в воскресенье, 6 мая, в районе населенного пункта Новогородское в Донецкой области при выполнении боевого задания погиб 21-летний водитель БМП Иван Сперелуп.

Теги: Новости Украины Жертвы Новости Донецка Война на Донбассе
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

Выбор редакции

Комментарии
Публикации
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук