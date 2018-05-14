На Донбассе погиб молодой защитник Украины

Украина снова потерпела тяжелые потери на Донбассе. 12 мая во время выполнения служебных обязанностей погиб солдат военной службы по контракту Денис Остроушко.

Об этом сообщили в Покровско-Ясиноватском военкомате, передает телеканал "Орбита".

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В 2017 году Покровско-Селидовский объединенный военный комиссариат призвал молодого парня на службу.



Военнослужащий родился в 1995 году. Проживал в городе Селидово, что в Донецкой области. У бойца осталась мать.

Напомним, в воскресенье, 6 мая, в районе населенного пункта Новогородское в Донецкой области при выполнении боевого задания погиб 21-летний водитель БМП Иван Сперелуп.